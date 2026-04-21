Elenco y producción de “Corazón de Oro” le festejaron su cumpleaños a Gabriel Soto

Por Mino D’Blanc

Durante la tarde del pasado viernes 17 de abril en el Foro 10 de Televisa San Ángel, elenco y equipo de producción de “Corazón de Oro” le festejó su cumpleaños al actor Gabriel Soto.

Estuvieron presentes Mayrín Villanueva, Fernando Robles, Ligia Uriarte, Andrea Rosell, Alejandro Goguet, Moisés Peñaloza, Mariazel, Juan Pablo Gil, María Rocío García, Marco Cordero, entre otros histriones, además de personas del staff del nuevo melodrama producido por el experimentado y talentoso Pedro Ortiz de Pinedo y que se transmite por “las estrellas” de lunes a viernes a las 18:30 horas.

Gabriel Soto fue agasajado con un delicioso pastel acompañado de las tradicionales “Mañanitas”. El actor quien da vida a Miguel Ángel en esta historia, agradeció a sus compañeras y compañeros del elenco sus muestras de cariño y dijo estar muy contento por cumplir un año más de vida totalmente renovado, con salud y siendo parte de un proyecto tan especial como lo es esta telenovela.

“Corazón de Oro” cuenta la historia de Luz (Mayrín Villanueva) quien es una mujer dispuesta a todo por su hija Catalina (Gala Montes). Su vida cambia radicalmente cuando Antonio (Sergio Klainer) quien es su antiguo patrón, en su lecho de muerte decide incluirlas en su testamento para compensarlas por los años de sufrimiento tras haber guardado un secreto familiar. Pero todo se complicará cuando catalina se ve injustamente involucrada en un asesinato. Luz enfrentará el dilema de protegerla o entregarla a la justicia.