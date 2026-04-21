México en lo más alto: Citlali Fabián gana el máximo galardón en los Sony World Photography Awards 2026

Staff/RG

Colombia y Ecuador también en lo más alto del podio en las competencias de Proyectos Documentales y Medioambiente

La exhibición de 2026 será en la Somerset House de Londres, del 17 de abril al 4 de mayo

Los ganadores de los premios Sony World Photography Awards 2026 se anunciaron hoy en una gala de premiación que se realizó en Londres, donde se reunieron las figuras más destacadas del mundo de la fotografía contemporánea para rendir homenaje a los ganadores y los logros de este año.

El prestigioso título de Fotógrafa del Año 2026 fue para la mexicana Citlali Fabián por su serie Bilha, Stories of my Sisters (Bilha, historias de mis hermanas). Citlali Fabián es una artista visual de la comunidad indígena de yalalteca, México, que vive actualmente en Londres. A través de la fotografía, explora la identidad y su relación con el territorio, la migración y los lazos comunitarios. Fabián recibirá un premio en efectivo de USD 25,000, una variedad de equipos de imagen digital de Sony y la oportunidad de realizar una muestra individual en el marco de la exhibición de los premios Sony World Photography Awards 2027.

Citlali fue elegida entre los 10 ganadores de las diferentes categorías de la competencia Profesional, anunciados hoy junto con los ganadores de los 2.° y 3.° puestos de cada categoría. Además, esta noche se anunció a los ganadores de las competencias Abierta, Estudiantil y Juvenil. Durante la celebración de esta noche también se premió al fotógrafo Joel Meyerowitz, quien recibirá el premio Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía) de este año.

En su 19.° edición, los premios Sony World Photography Awards fijan el estándar del reconocimiento fotográfico internacional. Es un momento clave en la agenda cultural global que continúa descubriendo, celebrando y dándole visibilidad a los fotógrafos que definen nuestro mundo visual. En las competencias de este año, se presentaron más de 430,000 imágenes de más de 200 países y territorios.

Cada edición de los premios se enfoca en historias e imágenes que tienen un profundo impacto y que ofrecen una perspectiva con sello propio sobre el arte de la fotografía en constante evolución.

La muestra de los premios Sony World Photography Awards 2026 se realizará en la Somerset House de Londres, del 17 de abril al 4 de mayo, y contará con más de 300 impresiones y cientos de imágenes exhibidas en formato digital, así como una presentación especial del fotógrafo Joel Meyerowitz.

FOTÓGRAFA DEL AÑO

Citlali Fabián recibió el premio por su proyecto Bilha, Stories of my Sisters (Bilha, historias de mis hermanas), que combina retratos fotográficos cuidadosamente logrados con ilustraciones digitales. La serie cuenta las historias de mujeres icónicas de las comunidades indígenas de Oaxaca, México, cuya labor en el ámbito del activismo genera un impacto significativo en diversas áreas, tales como el derecho, la lingüística, las artes y la ecología, entre otros. Concebido como un proyecto que busca inspirar a las niñas jóvenes con modelos positivos, y creado a partir de un vínculo estrecho y constante con las mujeres fotografiadas, las imágenes de esta serie resaltan no solo sus logros sino también sus vivencias y motivaciones. Los dibujos digitales aplicados a los retratos incluyen símbolos y motivos que reflejan la historia de vida de cada persona retratada y rinden homenaje a su cultura de origen.

Sobre el proyecto ganador de Citlali Fabián, Mónica Allende, presidente del jurado de la competencia Profesional 2026, dijo: “A través de su obra, Citlali Fabián reflexiona sobre cuestiones urgentes que requieren visibilidad y representación. En muchas culturas indígenas, las historias se cuentan de forma colectiva, a través de conversaciones y experiencias de vida, en lugar de mediante una única voz. Fabián acerca este espíritu a su práctica fotográfica al trabajar de cerca con cada mujer retratada. Las personas no son simplemente fotografiadas por ella, sino que tienen un rol activo en la forma de contar sus historias. Mediante este proceso, la artista destaca la presencia, la fortaleza y los logros de mujeres que a menudo han sido pasadas por alto, y les da la visibilidad y el reconocimiento que merecen desde hace tiempo en un entorno social y cultural más amplio”.

GANADORES Y FINALISTAS LATINOAMERICANOS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

Las series ganadoras de la competencia Profesional 2026 fueron seleccionadas por un panel de expertos. Cada uno de los fotógrafos ganadores demostró un enfoque original en su relato y una increíble habilidad técnica.

Los ganadores de las distintas categorías reciben equipos de imagen digital de Sony y están invitados a participar del evento Insights, un día de sesiones especializadas con expertos de la industria en Londres.

El colombiano Santiago Mesa se coronó ganador de la categoría PROYECTOS DOCUMENTALES por su obra: Under the Shadow of Coca (Bajo la sombra de la coca). Este proyecto sigue a agricultores y familias cuyo sustento depende de una economía ilícita marcada por la pobreza. Si bien algunas familias intentan alternativas, la coca suele ser su único ingreso estable. Bajo la Sombra de la Coca muestra que muchos de los productores locales no son narcotraficantes, sino campesinos, que buscan un ingreso estable para subsistir.

Isadora Romero, de Ecuador fue la ganadora de la categoría MEDIOAMBIENTE por su obra: Notes on How to Build a Forest (Notas sobre cómo construir un bosque). El trabajo fotográfico fue desarrollado en Ecuador, en los territorios de Mache Chindul y Yunguilla, paisajes marcados por historias complejas de asentamiento y relación con el bosque. Mediante fotografía documental y experimental, que incluye técnicas infrarrojas, térmicas y estenopeicas, así como archivos comunitarios intervenidos con hongos, Isadora nos invita a «imaginar cómo otros organismos perciben el bosque y cómo el bosque, a su vez, nos observa». En diálogo con el conocimiento científico, la obra construye una narrativa polifónica que entiende los bosques como espacios plurales, complejos y culturales, ampliando las formas en que se puede concebir la conservación.

Además, se dieron a conocer por su destacada participación los latinos: André Tezza de Brasil, con el 2º puesto en la categoría de Arquitectura y Diseño; Pablo Ramos de México, con el 2º lugar en la categoría Creativa; y Anita Pouchard Serra de Argentina, con el 2º puesto de la categoría Naturaleza y Vida Silvestre.

Para obtener más información sobre los ganadores y los finalista de la competencia Profesional de este año, visite worldphoto.org.

OTROS GANADORES

La competencia Abierta premia una imagen fotográfica con toda su potencia. La ganadora del premio Fotógrafo del Año de la competencia Abierta 2026 es Elle Leontiev (Australia).

La temática de la competencia Estudiantil de este año fue Together (Juntos), e invitaba a los estudiantes de fotografía de todo el mundo a presentar una serie de fotografías acerca de la convivencia o unión en su sentido más amplio. El ganador del premio Fotógrafo del Año de la competencia Estudiantil 2026 es Jubair Ahmed Arnob (Bangladés, Counter Foto – A Center for Visual Arts).

En esta competencia también se destacó el argentino Julian Cabral, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín, que se ubicó dentro de la lista de finalistas, con su trabajo Triplets (Trillizos). En su trabajo, Cabral busca narrar la vida de los trillizos (sus hermanos y él), documentar el paso del tiempo y mostrar cómo es la vida de tres jóvenes de clase media en la Argentina actual.

La competencia Juvenil 2026 invitó a todos los fotógrafos de hasta 19 años de edad a presentarse en el concurso abierto y compartir sus mejores imágenes del año anterior. El ganador del premio Fotógrafo del Año de la competencia Juvenil 2026 es Philip Kangas (Suecia, 16 años).

El prestigioso premio Outstanding Contribution to Photography 2026 (Contribución destacada a la fotografía) fue otorgado al aclamado fotógrafo Joel Meyerowitz. La obra de Meyerowitz está marcada por su ojo observador, en delicada sintonía con las corrientes y las texturas de la vida.

NOTAS A LOS EDITORES

Hay una selección de imágenes para la prensa disponibles para descargar en press.creoarts.com.

PREMIOS SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Producidos por Creo a través de su unidad de fotografía, la World Photography Organisation, los internacionalmente aclamados

Sony World Photography Awards son uno de los eventos más importantes del calendario fotográfico mundial. Ya en su 19.a edición, esta competencia de inscripción libre y gratuita representa una voz global en la industria fotográfica y ofrece una perspectiva fundamental en la fotografía contemporánea. Los premios ofrecen tanto a artistas consagrados como a talentos emergentes oportunidades de talla mundial para exhibir sus trabajos. Además, los premios reconocen a los artistas más influyentes del mundo que trabajan en el medio a través del galardón Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía); el aclamado fotógrafo Joel Meyerowitz es el ganador de este premio en la edición 2026 y se une a una distinguida lista de nombres emblemáticos que incluyen a William Eggleston (2013), Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Graciela Iturbide (2021), Edward Burtynsky (2022), Sebastião Salgado (2024) y Susan Meiselas (2025). Los trabajos de los fotógrafos ganadores y finalistas se muestran en una prestigiosa exhibición anual en la Somerset House de Londres. worldphoto.org/exhibition

PANEL DE JURADOS 2026

Competencia Profesional: Mónica Allende, curadora independiente, consultora de fotografía y presidente del jurado; Daniel Brena, director, Centro de las Artes de San Agustín, México; Yumi Goto, curadora independiente, editora y investigadora, Japón; Zack Hatfield, jefe de edición, revista Aperture, Estados Unidos; Paul Ninson, fundador y director ejecutivo, Dikan Center, Gana; Bindi Vora, artista y curador senior, Autograph, Reino Unido

Competencias Abierta y Juvenil: Ruby Rees-Sheridan, asistente de curaduría, sector de fotografía, National Portrait Gallery, Reino Unido Competencia Estudiantil: Tess Raimbeau, editor fotográfico, Libération, Francia

WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION

La World Photography Organisation es una plataforma global líder dedicada al desarrollo y al avance de la cultura fotográfica. Sus programas y competencias brindan valiosas oportunidades a los artistas que trabajan en fotografía y ayudan a ampliar el debate en torno a su trabajo. Los Sony World Photography Awards son el programa principal de la World Photography Organisation. La competencia se creó en 2007 y es una de las más grandes y prestigiosas del mundo; celebra el trabajo de profesionales líderes y emergentes, y atrae a sus exhibiciones a decenas de miles de visitantes al año en todo el mundo. La World Photography Organisation es la unidad de fotografía de Creo y es responsable de llevar a cabo eventos y programas en tres sectores: fotografía, cine y arte contemporáneo. worldphoto.org

SIGUE A LA WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION EN LAS REDES SOCIALES

Instagram: @worldphotoorg

LinkedIn: World Photography Organisation

Facebook: World Photography Organisation

CREO

Creo pone en marcha y organiza eventos y programas dentro de tres sectores clave: fotografía, cine y arte contemporáneo. Creada en el año 2007 como la World Photography Organisation, desde entonces, Creo ha ampliado su alcance para reforzar su misión de desarrollar valiosas oportunidades para creativos y ampliar el alcance de sus diferentes actividades culturales. Hoy, sus proyectos insignia incluyen los Sony World Photography Awards, los Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS y Photo London. Creo trabaja en colaboración con Angus Montgomery Arts (AMA) para ayudar a organizar los emprendimientos del grupo, que incluyen algunas de las ferias de arte más importantes del mundo. Su nombre deriva del latín “Yo creo”, y de ahí surge su espíritu de empoderar y dar representación a las voces creativas. creoarts.com

SONY GROUP CORPORATION

Sony Group Corporation es una empresa de entretenimiento creativo con una sólida base tecnológica. Desde videojuegos y servicios de red hasta música, fotografía, soluciones y productos electrónicos, soluciones de imágenes y sensores, así como servicios financieros, el objetivo de Sony es llenar el mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología. Para obtener más información, visita sony.com/en

SONY CORPORATION

Sony Corporation es una subsidiaria de propiedad absoluta de Sony Group Corporation y es responsable del negocio de entretenimiento, tecnología y servicios (ET&S, por su sigla en inglés). Con la misión de “crear el futuro del entretenimiento a través del poder de la tecnología junto con los creadores”, nuestro objetivo es seguir ofreciendo “Kando”* a las personas de todo el mundo. Para obtener más información, visita: sony.net

* Kando es una palabra japonesa que se puede traducir como la sensación de asombro y emoción que una persona siente cuando experimenta algo hermoso y sorprendente por primera vez.