Petróleo, incertidumbre y decisiones en empresas y familias

¿Qué hacer hoy ante un entorno energético incierto? Guía práctica para empresarios y familias rumbo al verano.

Por el Dr. Juan M. Moller, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

El mercado petrolero ha dejado de reaccionar y ha comenzado a adaptarse a un régimen de riesgo permanente. Con precios del petróleo estabilizados en niveles elevados y con el Estrecho de Ormuz como punto crítico del sistema energético global, el mundo opera bajo una lógica distinta: la incertidumbre dejó de ser coyuntural y comienza a volverse estructural.

México, en este contexto, no es un beneficiario claro. Recibe mayores ingresos petroleros, pero simultáneamente enfrenta presión inflacionaria, aumento en costos logísticos, subsidios energéticos crecientes y deterioro en el poder adquisitivo. El resultado no es una ganancia, sino un equilibrio frágil.

La pregunta relevante no es qué está pasando, sino qué hacer.

RECOMENDACIONES PARA EMPRESARIOS

1. Ajuste inmediato de costos: Identificar con precisión qué porcentaje de la estructura depende directa o indirectamente de energía (transporte, insumos, distribución). No esperar a que el incremento sea evidente en resultados; anticiparlo y absorberlo parcialmente mediante eficiencia.

2. Política de precios estratégica: Evitar incrementos bruscos. Implementar ajustes graduales, comunicados y sostenidos que permitan trasladar costos sin destruir demanda.

3. Planeación por escenarios: Construir tres escenarios operativos (petróleo a 90, 110 y 130 USD) y evaluar rentabilidad en cada uno. Tomar decisiones que sobrevivan al peor escenario, no al más probable.

4. Liquidez como prioridad: Replantear expansión agresiva. Mantener caja, reducir exposición a deuda variable y privilegiar flexibilidad financiera.

5. Revisión de contratos: Incorporar cláusulas de ajuste por costos energéticos en contratos con clientes y proveedores.

6. Optimización logística: Rediseñar rutas, consolidar envíos, reducir viajes innecesarios. La eficiencia logística se convierte en ventaja competitiva.

7. Coberturas (cuando sea viable): Evaluar instrumentos financieros o acuerdos de precio para mitigar volatilidad.

8. Monitoreo constante: Integrar variables energéticas al tablero de control del negocio (no tratarlas como factor externo secundario).

RECOMENDACIONES PARA FAMILIAS

1. Presupuesto preventivo: Ajustar desde ahora el gasto mensual considerando incrementos en gasolina, alimentos y servicios.

2. Priorizar liquidez: Mantener reservas de efectivo. Evitar comprometer ingreso futuro en consumos presentes.

3. Deuda bajo control: Evitar financiamientos innecesarios, especialmente a tasa variable. En contexto inflacionario, el error en deuda se amplifica.

4. Consumo inteligente: Anticipar compras clave (transporte, vacaciones, insumos) antes de posibles incrementos estacionales.

5. Planeación del verano: El periodo vacacional será más caro. Definir presupuestos cerrados, evitar gasto impulsivo y ajustar expectativas.

6. Educación financiera familiar: Comunicar el contexto a todos los miembros del hogar. La adaptación debe ser colectiva.

7. Energía en el hogar: Revisar consumo de combustible, electricidad y transporte. Pequeñas eficiencias generan impacto acumulado.

EL VERANO 2026: UNA PRUEBA SILENCIOSA

El corto plazo no estará marcado por una crisis visible, sino por una acumulación de presiones. El verano amplifica el impacto del petróleo: más movilidad, mayor consumo y menor tolerancia al error financiero.

Este tipo de entorno no destruye de inmediato… desgasta progresivamente.

El petróleo no es el problema central; es el canal a través del cual se transmite el riesgo. El verdadero desafío es la exposición estructural a variables externas.

No se trata de anticipar exactamente qué ocurrirá, sino de construir resiliencia frente a distintos escenarios.

En este contexto, la ventaja no la tendrá quien mejor prediga, sino quien mejor se prepare.