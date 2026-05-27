Conecta la pasión futbolera con el bienestar de las mascotas.

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La marca Del Perro Consentido comparte 5 ventajas de bañar a los lomitos en casa.

¿Te imaginas cómo sería tu mascota en el multiverso de los lomitos apasionados por el futbol? Bajo esta premisa cargada de creatividad, Del Perro Consentido —marca de pet care de Grupo Grisi y orgulloso patrocinador oficial de la Selección Nacional de México— lanza la campaña titulada “Jugamos en casa, báñalo en casa”.

A través de una serie de videos diseñados para TikTok, YouTube e Instagram, sino en televisión con spots y menciones, así como en plataformas de streaming, Del Perro Consentido despliega una narrativa que explora el mundo imaginario de los perritos, proyectándolos como protagonistas de la cancha o apasionados seguidores de la selección. La transición visual conduce del sueño futbolista a la importancia del bienestar diario, destacando el baño en casa como el pilar de un cuidado familiar y cercano.

“Hoy vemos que los dueños mexicanos prefieren cuidar a sus mascotas en casa, sobre todo en momentos como el Mundial, que invitan a pasar más tiempo en familia”, comentó Ana Mary Arriaga, Gerente de Marca Sr. Grisi Pet Care y Farma.

A continuación, Del Perro Consentido comparte 5 ventajas de bañar a los lomitos en casa:

Reducción del estrés: El entorno familiar y la voz del dueño brindan una seguridad que difícilmente se encuentra en una estética veterinaria, evitando la ansiedad por sonidos o espacios desconocidos. Fortalecimiento del vínculo: El contacto físico durante el baño genera una complicidad única, convirtiendo una tarea de limpieza en un momento de mimos y confianza mutua. Detección temprana de anomalías: Al ser el dueño quien realiza el proceso, es mucho más sencillo identificar a tiempo cualquier protuberancia, herida, parásito o irritación en la piel. Cuidado especializado sin errores: El uso de productos como el Shampoo Anti Olores del Perro Consentido garantiza que se eliminen los aromas persistentes del “sudor de juego” sin alterar el pH natural de su piel. Ambiente controlado y seguro: Se tiene total control sobre la temperatura del agua y la delicadeza del secado, asegurando que la experiencia sea siempre positiva y relajante.

Para facilitar este ritual, la marca introduce soluciones innovadoras como el nuevo jabón 3 en 1 con Aloe Vera de Del Perro Consentido. Esta edición especial no solo simplifica el proceso al limpiar, humectar y desenredar en un solo paso, sino que redefine la experiencia: transforma lo que podría ser una tarea compleja en un momento práctico para el dueño y una sesión de mimos rápida y divertida para la mascota.

“Cada mascota tiene necesidades distintas, por eso desarrollamos un portafolio especializado que permite cuidarlas mejor desde casa y mantenerlas limpias y bien cuidadas para la gran fiesta del fútbol”, comentó Ana Mary Arriaga.

Al convertir la higiene en un acto de amor y cercanía, Del Perro Consentido asegura que, sin importar el resultado del marcador, los integrantes más leales de la familia siempre tendrán el cuidado necesario para destacar como los verdaderos campeones de casa.

Acerca Del Perro Consentido

Del Perro Consentido es una marca perteneciente a Grupo GRISI, empresa mexicana que celebra 160 años ofreciendo productos de la más alta calidad para el cuidado y bienestar de las familias mexicanas y también de las mascotas.

Esta línea dedicada a las mascotas está enfocada en satisfacer sus necesidades a través de productos hechos a base de ingredientes naturales como el shampoo Del Perro Consentido, que recientemente mejoró su fórmula. Para más información, visita: