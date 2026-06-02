Toluca festejó con su afición el título de la CONCACAF Champions Cup

EL VALLE

Toluca, Méx.- Las calles de Toluca se vistieron de rojo este domingo para celebrar junto a los Diablos Rojos la conquista de la CONCACAF Champions Cup 2026, título que quedó grabado en la historia del club y que fue compartido con miles de aficionados a través de un recorrido por el corazón de la ciudad.

Luego de coronarse campeones en una dramática final ante Tigres, jugadores, cuerpo técnico y directivos encabezaron el denominado “Recorrido del Campeón”, una caravana que partió del Estadio “Nemesio Diez” y concluyó en la Glorieta del Águila de Colón, donde una multitud se congregó para rendir homenaje al equipo escarlata. El gran ausente fue Antonio el “Turco” Mohamed, pero aún así su presencia estuvo en cada cantado dedicado en su honor.

A lo largo del trayecto, que recorrió vialidades emblemáticas como Morelos, Villada, Bravo, Hidalgo, Juárez e Independencia, decenas de familias, jóvenes y seguidores de todas las edades salieron a las calles para saludar a los campeones y agradecerles una de las conquistas internacionales más importantes en la historia de la institución.

Los futbolistas respondieron al cariño de la afición mostrando el trofeo obtenido en la CONCACAF Champions Cup, mientras los asistentes ondeaban banderas, portaban camisetas del equipo y entonaban cánticos que acompañaron el recorrido durante toda la tarde.

La celebración confirmó la estrecha relación que existe entre el club y su afición, que durante años esperó volver a vivir una alegría de esta magnitud en el plano internacional. El campeonato representa además un importante logro para la institución, que reafirma su protagonismo dentro del futbol mexicano y de la región.

El punto culminante de la jornada se vivió en la Glorieta del Águila de Colón, donde los aficionados continuaron los festejos y reconocieron el esfuerzo de un plantel que logró devolver a Toluca a la cima del futbol de la CONCACAF.

Con este festejo multitudinario, la ciudad cerró un fin de semana inolvidable y celebró junto a sus Diablos Rojos una nueva página dorada en la historia del club.