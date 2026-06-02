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Partido Amistoso Internacional Perú vs España

By Redaccion1 / 2 junio, 2026

Staff/RG

“Puebla. Tierra de Campeones: La Prueba Final”

  • Fecha: 08 de junio de 2026
  • Hora: 20:00 horas
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Objetivo

* Posicionar a Puebla como un actor relevante en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
* Fortalecer la imagen del estado como sede de eventos deportivos internacionales de alto nivel.
* Generar beneficios económicos, turísticos y sociales para la entidad.

Descripción

* Partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y España.
* Último encuentro de preparación de España previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
* Evento con alta proyección mediática nacional e internacional.
* Participación de una de las selecciones más importantes del futbol mundial.

Beneficios Estratégicos

* Posicionamiento de Puebla en el ámbito deportivo internacional.
* Impulso al turismo deportivo y a la economía local.
* Promoción de valores de inclusión, respeto, diversidad y cultura de paz.
* Inspiración para niñas, niños y jóvenes mediante el acercamiento a eventos de talla mundial.
* Fortalecimiento de la imagen institucional de Puebla como destino competitivo para grandes eventos.

Impacto Estimado

* Asistencia al estadio: más de 46 mil personas.
* Afluencia total de visitantes: más de 144 mil personas.
* Audiencia potencial: 10 a 14 millones de espectadores.

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