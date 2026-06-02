Partido Amistoso Internacional Perú vs España

Staff/RG

“Puebla. Tierra de Campeones: La Prueba Final”

Fecha: 08 de junio de 2026

Hora: 20:00 horas

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Objetivo

* Posicionar a Puebla como un actor relevante en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

* Fortalecer la imagen del estado como sede de eventos deportivos internacionales de alto nivel.

* Generar beneficios económicos, turísticos y sociales para la entidad.

Descripción

* Partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y España.

* Último encuentro de preparación de España previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

* Evento con alta proyección mediática nacional e internacional.

* Participación de una de las selecciones más importantes del futbol mundial.

Beneficios Estratégicos

* Posicionamiento de Puebla en el ámbito deportivo internacional.

* Impulso al turismo deportivo y a la economía local.

* Promoción de valores de inclusión, respeto, diversidad y cultura de paz.

* Inspiración para niñas, niños y jóvenes mediante el acercamiento a eventos de talla mundial.

* Fortalecimiento de la imagen institucional de Puebla como destino competitivo para grandes eventos.

Impacto Estimado

* Asistencia al estadio: más de 46 mil personas.

* Afluencia total de visitantes: más de 144 mil personas.

* Audiencia potencial: 10 a 14 millones de espectadores.