Inauguración del Mundial 2026: Qué artistas se presentarán en México, Estados Unidos y Canadá

VOGUE MÉXICO

El Mundial 2026 está por comenzar el 11 de junio de 2026. El partido de inauguración ocurrirá en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de Ciudad de México, pero antes del gran juego entre México y Sudáfrica, habrá todo un espectáculo musical encabezado por grandes nombres de la música mexicana.

En Estados Unidos y Canadá, las otras sedes de esta Copa FIFA, también habrá inauguraciones que vendrán acompañadas de momentos musicales con una amplia variedad de artistas de todas partes del mundo.

El lineup de artistas que se presentarán en la inauguración de este Mundial será verdaderamente memorable. Aquí te decimos quiénes estarán en los shows musicales.

Inauguración del Mundial 2026: artistas que se presentan en México

Estos son todos los shows musicales que habrá en la inauguración del Mundial el 11 de junio.

Belinda

Alejandro Fernández

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

En México, la apertura del Mundial se distinguirá por los ritmos latinos con Danny Ocean y J Balvin representando el género urbano. En cuanto a los representantes mexicanos, veremos a Alejandro Fernández, la leyenda del regional mexicano; Maná, una de las bandas de rock más populares del país; Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretan el tema oficial del Mundial, Por Ella; y Lila Downs, una de las voces más poderosas de la industria.

Por otro lado, Tyla, originaria de Sudáfrica, también se presentará en el escenario en apoyo al equipo contrincante de la inauguración.

Inauguración del Mundial 2026: artistas que se presentan en Estados Unidos

El partido para iniciar el Mundial en territorio estadounidense será el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con un encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. Estos son los artistas que protagonizarán el espectáculo musical.