Mundial 2026 en el Estadio Azteca: todo lo que debes saber para la inauguración

PUBLIMETRO

La Ciudad de México se encuentra en la recta final para recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Autoridades capitalinas y representantes de la FIFA dieron a conocer los detalles de movilidad, seguridad y acceso para los miles de aficionados que asistirán al Estadio Azteca, denominado oficialmente durante el torneo como Estadio Ciudad de México.

El encuentro inaugural se celebrará el próximo 11 de junio y estará acompañado por una ceremonia especial, por lo que las autoridades pidieron a los asistentes planear con anticipación su traslado y llegada al inmueble.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca?

El gobierno capitalino implementará un esquema de movilidad enfocado en el transporte público para evitar congestionamientos en la zona sur de la ciudad. La principal vía de acceso será el Tren Ligero, que podrá movilizar entre 60 mil y 70 mil personas durante las horas previas al encuentro.

Además, tres horas antes del partido se suspenderá el servicio ordinario para operar exclusivamente entre la estación Tasqueña y el estadio.

También habrá servicios especiales tipo “Park and Ride”, que permitirán estacionar vehículos en puntos remotos como Campo Marte, Santa Fe, Plaza Carso, Six Flags y Parque Xochimilco para después trasladarse en autobuses eléctricos hacia el inmueble.

Horarios y medidas de seguridad

Las puertas del estadio abrirán a las 9:00 horas. La FIFA pidió que todos los aficionados ocupen sus lugares a las 11:00 horas para participar en una ceremonia interactiva que comenzará a las 11:30.

Entre los artistas anunciados para la inauguración figuran Maná, Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules. El partido inaugural arrancará a las 13:00 horas. Las autoridades recordaron que los boletos serán exclusivamente digitales mediante la aplicación oficial de la FIFA.

Como parte de las medidas especiales para la jornada inaugural, el 11 de junio se suspenderán las clases de educación básica y media superior en la Ciudad de México. También habrá actividades gratuitas en el FIFA Fan Festival del Zócalo y en festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.