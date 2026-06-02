Canadá notifica a EU y México que quiere renovar el T-MEC por 16 años, reportan; es “altamente beneficioso” para las 3 economías

EL UNIVERSAL

Toronto. El gobierno de Canadá notificó formalmente a Estados Unidos y México que desea renovar por otros 16 años el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica T-MEC, en un momento de crecientes tensiones comerciales con Washington.

El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, comunicó la posición de Ottawa en una carta enviada a sus homólogos estadounidense y mexicano de cara a la fecha oficial para revisar y renovar el tratado el próximo 1 de julio.

Según informó el diario The Globe and Mail, Canadá recomendó formalmente la renovación del acuerdo “por otros 16 años”, aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto comercial.

LeBlanc tenía previsto reunirse este martes en Washington con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, uno de los principales responsables de la política comercial de Trump.

La Administración Trump ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense.

T-MEC, “altamente beneficioso” para EU, Canadá y México

Washington ya ha iniciado conversaciones formales con México para revisar el acuerdo, aunque todavía no ha hecho lo mismo con Canadá.

En su carta, LeBlanc defendió que el tratado es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será “esencial” negociar los aranceles impuestos por Trump al acero, aluminio, automóviles y madera canadienses.

El actual tratado, que sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, establece una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años. En caso contrario, comenzaría un período de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.

EU y México inician negociaciones rumbo a revisión del T-MEC

La carta que envío Le Blanc tiene que ver con lo dicho en el segundo párrafo del artículo 7 del capítulo 34 del T-MEC en donde se indica que las partes pueden presentar propuestas formales a sus contrapartes 30 días antes de la revisión, la cual deberá darse el primero de julio.

Cabe mencionar que del 27 al 29 de mayo pasado se realizó la primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC.

Esos dos países tienen establecidas tres rondas de negociación, la segunda se realizará alrededor del 16 de junio y la tercera será aproximadamente el 20 de julio.

El lunes primero de junio por la mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, contestó, a pregunta expresa sobre la integración de los canadienses, que no sabe cuando habrá una reunión trilateral.

Afirmó que “…eso te lo podré responder el día 16 o 17 (de junio), porque estaremos allá en Washington. A nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda. Así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos, Canadá y los Estados Unidos, ver esto cómo se va a resolver”.

Sobre si habrá una reunión trilateral el 1 de julio, el funcionario mexicano no quiso confirmarlo ni negarlo, solamente respondió: “Por lo pronto, tenemos ronda tercera el día 20 de julio aquí en la Ciudad de México. Eso ya está acordado”.