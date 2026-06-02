México vs Serbia: ¿dónde y a qué hora ver el último amistoso de la selección antes de su debut en el Mundial?

EL HERALDO DE MÉXICO

La cuenta regresiva para el Mundial está en marcha y la Selección Mexicana tendrá una última oportunidad para afinar detalles antes de su esperado debut en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Serbia en un partido amistoso que servirá como el ensayo final antes de inaugurar el torneo ante Sudáfrica.

El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados ya que permitirá observar la versión más cercana del Tricolor que buscará arrancar con el pie derecho en el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo juega México vs Serbia antes de la Copa Mundial 2026?

El último partido de preparación de la Selección Mexicana se jugará este jueves 4 de junio. Este encuentro marcará el cierre de la gira de amistosos que el combinado nacional realizó como parte de su preparación para la justa mundialista.

México llegará a este compromiso después de medirse a Ghana y Australia en los encuentros previos de la concentración mundialista. El objetivo del cuerpo técnico es llegar con el equipo completamente definido para el debut mundialista.

¿A qué hora es el partido México vs Serbia?

El duelo entre México y Servia está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Será una de las últimas oportunidades para que Javier Aguirre pruebe variantes tácticas y confirme la alineación titular que utilizará en el Mundial.

¿En dónde se jugará el último amistoso de México?

La sede elegida para el partido será el estadio Nemesio Díez, en Toluca, Estado de México. La Federación Mexicana de Futbol confirmó este inmueble como el escenario para cerrar la preparación del Tricolor a sólo una semana de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

La elección de Toluca permitirá que la selección permanezca cerca de la Ciudad de México antes de trasladarse a la sede del encuentro inaugural.

¿Dónde ver EN VIVO México vs Serbia?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de la televisión abierta y plataformas digitales. La transmisión estará disponible por:

Canal 5, de Televisa

Azteca 7

TUDN

VIx

Se espera una amplia cobertura debido a que se trata del último compromiso antes del arranque oficial del Mundial.

¿Cuándo debuta México en el Mundial?

Tras enfrentar a Serbia, la Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural del torneo. El encuentro se disputará en el estadio Azteca, ahora denominado estadio Ciudad de México y marcará el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. México forma parte del Grupo A, donde también enfrentará a Corea del Sur y República Checa durante la fase de grupos. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el choque ante Serbia representa la última prueba para una selección mexicana que buscará aprovechar la localía y comenzar con confianza su camino en la máxima competencia del futbol internacional.