Ficómics 2026 BUAP, en CCU del 14 al 16 de agosto: Alfredo Avendaño

María Huerta

El Complejo Cultural Universitario de la BUAP será sede de la edición 2026 de la Ficómics Internacional, del 14 al 16 de agosto.

Al respecto, Alfredo Avendaño, director general de bibliotecas en la máxima casa de estudios, indicó que se espera una afluencia de más de 13 mil personas.

Abundó que participarán 88 autores, 53 expositores y 15 patrocinadores, además del concierto de la Banda Sinfónica de la BUAP en el auditorio del CCU, el sábado 15 de agosto.

Por su parte, René Espinoza, director de logística Ficómics, informó que esta edición 12 arrancará con la inauguración, y posteriormente un recorrido por las instalaciones.