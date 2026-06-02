Embajador de EE.UU. advierte que politizar lucha contra cárteles debilita cooperación con México

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hizo un llamado a fortalecer la cooperación bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico, al señalar que este desafío de seguridad afecta a las comunidades de ambos lados de la frontera.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el diplomático sostuvo que la lucha contra las organizaciones criminales debe unir a México y Estados Unidos, y no convertirse en un factor de división política.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz”, escribió Johnson en su cuenta de X.

Pide no politizar la seguridad bilateral

El embajador estadounidense señaló que las personas en México y Estados Unidos merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los grupos criminales.

Johnson también advirtió que convertir este desafío de seguridad compartido en una discusión política puede restar oportunidades para fortalecer la cooperación y proteger a la población.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”, señaló el diplomático

Declaración ocurre en medio de tensión bilateral

El posicionamiento de Johnson ocurre en un contexto de diferencias entre México y Estados Unidos por temas de seguridad, justicia y soberanía.

El llamado del embajador coloca nuevamente en el centro de la relación bilateral la cooperación contra el crimen organizado, en un momento en que ambos países enfrentan presiones por el tráfico de drogas, violencia transfronteriza y operación de redes criminales.