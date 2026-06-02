Industria cafetalera genera 3 mil 800 mdp para productores en Puebla

Erika Méndez
La industria cafetalera genera 3 mil 800 mdp en beneficio de productores en Puebla, reveló Ana Laura Altamirano, titular de secretaría de Desarrollo Rural.
En conferencia de prensa, precisó que en total son 47 mil productores los que obtienen recursos por dicho medio.
Ante ello, dio a conocer que los productores cafetaleros alistan variantes de café soluble de la marca 5 de Mayo, con vainilla, canela y cardamomo.
Al mismo tiempo, anunció que del 11 al 14 de junio se llevará a cabo la Segunda Convención Nacional de Café en el Centro de Convenciones.
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