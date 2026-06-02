Video: Heridos en el mercado Morelos recibieron los balazos en la parte inferior de sus cuerpos, informó Félix Pallares

María Tenahua

Tras hechos violentos de los últimos días en las inmediaciones del mercado Morelos, el titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, informó que mantendrán los operativos de seguridad en la colonia Lomas 5 de Mayo.

En este sentido, indicó que luego del ataque ocurrido este lunes cerca de dicho mercado, detalló que las víctimas sufrieron lesiones en algunas extremidades, como las piernas y que las autoridades lograron asegurar un arma de fuego.

Señaló que trabajarán de manera conjunta con el gobierno del estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.