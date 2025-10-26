Aficionados protagonizan pelea en el GP de México

Excelsior

El ambiente de fiesta que caracteriza al Gran Premio de México 2025 se vio opacado por un incidente entre aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En redes sociales comenzó a circular un video donde se aprecia a varios seguidores de la Fórmula 1 enfrentándose a golpes mientras portaban los colores de sus escuderías favoritas.

Las imágenes muestran a un grupo de fanáticos visiblemente alcoholizados, discutiendo y cayendo al suelo mientras intercambian empujones y golpes ante la mirada de otros asistentes. El episodio ha generado una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde usuarios lamentaron que este tipo de comportamientos empañen una celebración que suele ser ejemplo de convivencia y pasión por el automovilismo.

Autoridades del evento no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho, aunque el operativo de seguridad del Gran Premio suele ser uno de los más amplios de la temporada. Aun así, se espera que se refuercen los protocolos para evitar situaciones similares durante el resto del fin de semana.

UNA CELEBRACIÓN DE 10 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Pese al desafortunado suceso,

El año pasado, el evento reunió a más de 400 mil aficionados durante tres días, generando una derrama económica de 19 mil millones de pesos para la capital. Para esta edición, se estima superar los 20 mil millones, reafirmando el impacto positivo que la F1 tiene en el turismo, la economía y la proyección internacional de la CDMX.

UNA CITA DECISIVA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL

En lo deportivo, el Gran Premio de México 2025 llega con el campeonato al rojo vivo. A diferencia de los últimos años, cuando Max Verstappen dominaba con autoridad, esta vez la lucha por el título está abierta. Oscar Piastri encabeza la clasificación con apenas 14 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris, ambos de McLaren, mientras el neerlandés de Red Bull sigue al acecho.

La carrera en el Hermanos Rodríguez podría ser clave en la definición del Mundial, aunque los aficionados mexicanos extrañarán a su ídolo Sergio ‘Checo’ Pérez, ausente en esta edición. Aun así, la emoción, la velocidad y la pasión por la Fórmula 1 prometen mantener encendida la fiesta en la capital mexicana.