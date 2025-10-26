Acuden 45 personas al día al dormitorio municipal: Alejandro Cortés

María Tenahua

El director del Sistema Municipal DIF, Alejandro Cortés Carrasco, informó que el dormitorio municipal, en la calle 16 Poniente 207, Centro Histórico, tiene 33 por ciento de ocupación ya que llegan 45 personas al día a sus instalaciones.

En este sentido, recordó que este inmueble cuenta con la capacidad de atender a 120 usuarios, quienes también reciben medicina en general, mental, odontológica y de nutrición.

Es importante mencionar que este lugar fue inaugurado el 25 de septiembre del 2024, con la finalidad de no solo ser un espacio para la gente que no tiene dónde dormir, sino para que acudan los familiares de pacientes hospitalizados en San José del IMSS y son del interior del estado.