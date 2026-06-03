La NBA tendrá nuevo campeón: ¿cuándo y dónde ver las finales Knicks vs. Spurs?

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La temporada 2025-26 de la NBA llegó a su último capítulo y el desenlace promete estar a la altura de las expectativas; los New York Knicks y los San Antonio Spurs protagonizarán unas Finales que combinan tradición, reconstrucción y la presencia de una de las mayores figuras emergentes del deporte mundial.

La serie enfrentará a dos franquicias que recorrieron caminos muy distintos para llegar a la disputa del Trofeo Larry O’Brien, pero que comparten un mismo objetivo: regresar a la cima del baloncesto profesional.

Por un lado aparecen los Knicks, una organización histórica que ha vivido décadas de frustraciones, cambios de proyecto y temporadas alejadas de la élite. Del otro están los Spurs, una franquicia acostumbrada a competir por campeonatos que encontró en Victor Wembanyama al jugador alrededor del cual construir una nueva era ganadora.

La presencia de Nueva York en las Finales representa una de las grandes historias de la temporada. El equipo de la Gran Manzana logró consolidar un proyecto competitivo en la Conferencia Este y encontró la consistencia necesaria para superar a varios contendientes que iniciaron la campaña como favoritos.

Para una franquicia acostumbrada a soportar una enorme presión mediática, el regreso a esta instancia supone una oportunidad única para reconectar con una afición que durante años soñó con volver a ver a su equipo peleando por el campeonato.

La expectativa es enorme en una ciudad que respira deporte y que considera cada aparición en una final como un acontecimiento de dimensiones históricas; sin embargo, enfrente tendrán a un rival que parece estar construyendo algo mucho más grande que una sola temporada.

Los Spurs regresan a las Finales impulsados por el talento extraordinario de Victor Wembanyama, quien en apenas unos años pasó de ser una promesa generacional a convertirse en uno de los rostros de la NBA.

¿Cuándo y dónde ver las Finales de la NBA 2026 en México?

El primer capítulo de la serie entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs se disputará el miércoles 3 de junio a las 18:30 horas del centro de México, mientras que el segundo encuentro está programado para el viernes 5 de junio, también a las 18:30 horas.

Los aficionados mexicanos podrán seguir las Finales a través de las señales de ESPN, Disney+ y NBA League Pass, plataforma oficial de la liga que ofrece cobertura completa de todos los partidos del campeonato.