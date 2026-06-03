Selección mexicana: destapan el nombre del técnico que tomaría el lugar de Rafa Márquez para el Mundial 2030

EL HERALDO DE MÉXICO

En las últimas horas el nombre del auxiliar técnico de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, apareció en las principales tendencias en redes sociales después de que trascendiera que podría no continuar en el proyecto deportivo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

De acuerdo con el proyecto que presentó la Federación Mexicana de Futbol, Rafa Márquez asumiría la dirección técnica de la Selección Mexicana una vez que concluya la participación del equipo nacional en el Mundial 2026; es decir, cuando finalice la tercera etapa de Javier “Vasco” Aguirre.

Sin embargo en las últimas horas trascendió que el proceso de Rafa Márquez no iniciaría ya que algunos dirigentes no están de acuerdo. Recientemente fue filtrado el nombre del director técnico que podría encabezar el proceso rumbo al Mundial 2030.

Selección Mexicana: Rafa Márquez podría abandonar el proyecto; este sería el motivo

¿Quién será el técnico de México en el Mundial 2030?

Ante la incertidumbre que ha generado la continuidad de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista de 2030, se viralizó el mensaje que compartió a finales de 2025 el periodista deportivo Pepe Hanan, quien ventiló los planes que tienen los dirigentes.

De acuerdo con Pepe Hanan, dentro de la cúpula de la Federación Mexicana de Futbol se tiene previsto que Antonio “Turco” Mohamed se convierta en el técnico nacional para el proceso del Mundial 2030; en tanto, Rafa Márquez se convertiría en técnico de los Rayados de Monterrey.

En este sentido se detalló que Antonio Mohamed, multicampeón en la Liga MX, continuaría como técnico de los Diablos del Toluca hasta que concluya la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Posteriormente asumiría el cargo para el siguiente proceso mundialista.

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana dirigida por Javier “Vasco” Aguirre debuta en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026 el próximo jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas. El próximo 18 de junio juega contra Corea del Sur y cierra su participación en la Fase de Grupos el 24 de junio.