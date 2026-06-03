Mundial 2026 en México: estos son los estadios, los partidos confirmados y el camino que podría tocarle al Tri

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México ya tiene definido su papel en la Copa del Mundo 2026 y no será menor: el país albergará 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con tres estadios protagonistas que se robarán buena parte del reflector en la fase de grupos y también en la ronda de eliminación directa. La inauguración será en territorio mexicano y el Tri tendrá garantizados sus tres partidos de primera ronda en casa.

El Estadio Banorte abrirá el Mundial y puede convertirse en la casa del Tri hasta octavos

El Estadio Banorte, identificado por FIFA como Estadio Ciudad de México, será la sede del partido inaugural el 11 de junio, con México vs Sudáfrica. Después recibirá Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio y el tercer juego del Tri el 24 de junio, ante un rival europeo todavía por definir en el calendario original de repechaje.

Además, la capital mexicana tendrá dos duelos de eliminatoria: un dieciseisavos de final el 30 de junio y un octavos de final el 5 de julio. El cruce más atractivo para la afición mexicana ya está marcado: si el Tri termina primero del Grupo A, volvería a jugar el 30 de junio en CDMX y, si gana, podría repetir ahí mismo en octavos.

Guadalajara tendrá el segundo partido de México y uno de los duelos más llamativos de grupos

El Estadio Akron, o Estadio Guadalajara para FIFA, será sede de cuatro encuentros de fase de grupos. Ahí se jugarán Corea del Sur vs Chequia el 11 de junio, México vs Corea del Sur el 18 de junio, Colombia vs República Democrática del Congo el 23 de junio y uno de los partidos más atractivos que tendrá México en la primera ronda: Uruguay vs España el 26 de junio.

Ese último cruce destaca porque enfrenta a dos selecciones de peso histórico y se presenta como uno de los choques más llamativos del calendario en suelo mexicano.

Monterrey también tendrá Mundial… y un juego que puede entrar a la historia

El Estadio BBVA, oficialmente Estadio Monterrey para FIFA, recibirá otros cuatro partidos: ganador del repechaje Suecia vs Túnez el 14 de junio, Túnez vs Japón el 20 de junio, Sudáfrica vs Corea del Sur el 24 de junio y un dieciseisavos de final el 29 de junio entre el primero del Grupo F y el segundo del Grupo C.

Ese Túnez vs Japón además tiene un detalle especial: FIFA lo destacó como el partido 1000 en la historia de los Mundiales, un dato que le añade peso simbólico a la sede regiomontana.