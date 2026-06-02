Maná tocará gratis en Guadalajara por la Copa del Mundo 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

Además, se anunció que se suman también los conciertos de Plácido Domingo y de Alejandro Fernández para festejar los partidos de México

Guadalajara tendrá una de las más grandes fiestas mundialistas de México debido a que se trata de una ciudad sede donde se jugarán un total de cuatro encuentros, incluido el de la Selección Nacional en contra de República Checa del próximo 18 de junio de 2026.

Además, jugarán también Corea del Sur en contra de Chequia, Colombia en contra de la República Democrática del Congo y finalmente Uruguay en contra de España. Todos estos encuentros tendrán espectáculos completamente en vivo y gratuitos para todos los jaliscienses o turistas.

¿Qué conciertos gratuitos habrá en Jalisco por el Mundial?

Todo empezó el día 17 de junio de 2026, cuando Maná toque de manera gratuita en la plaza de La Minerva, de acuerdo con los espectáculos presentados por el gobernador Pablo Lemus. Estos conciertos aún no tienen horarios, pero se dio a conocer que no se necesitará pagar una entrada.

Los otros dos conciertos programados comienzan con Plácido Domingo el día 25 de junio de 2026, en la sala Plácido Domingo de Guadalajara, mientras que Alejandro Fernández también dará un concierto, pero en la plaza de la Minerva el mismo día por la noche. Se espera que durante los próximos días se den a conocer los horarios oficiales.

¿Cuándo será el Fan Fest de Guadalajara?

Por otra parte, la capital jalisciense se prepara para recibir el FIFA Fan Festival 2026, un espacio de celebración oficial que tendrá como sede el emblemático Centro Histórico de la ciudad. La Plaza Liberación, enmarcada por la icónica arquitectura de la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, fue el punto elegido para albergar este evento debido a su riqueza cultural.

El festival ofrecerá una experiencia abierta para todo público y de todas las edades, diseñada para integrar la pasión por el balompié con diversas expresiones artísticas. Los asistentes podrán disfrutar de la transmisión en vivo de los partidos de la justa mundialista a través de pantallas gigantes de alta definición, además de una nutrida oferta que incluye muestras gastronómicas, conciertos de música en vivo y exposiciones artísticas.