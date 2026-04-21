Celebremos el día del niño con la premier de “Bem, un lémur en fuga”

El Confesionario

Por Ray Zubiri

Por si alguien tenía duda: crecer también da alergia… pero se quita saliendo al mundo

Confieso algo: hay días en los que uno quisiera quedarse en casa, en modo “Irene”, evitando el polvo, los riesgos… y, sobre todo, a la gente. Porque claro, allá afuera pasan cosas: te rompen el corazón, te cancelan planes… o peor, te invitan a salir temprano un sábado.

Pero justo cuando creemos que el mundo es demasiado, aparece un “Bem”.

Sí, así como lo oye: un pequeño lémur fugitivo, adorable y valiente, que llega sin pedir permiso a recordarnos que la vida no es para verla desde la ventana. Así arranca Bem, Un Lémur en Fuga, una historia que —se los confieso— entra suavecito como caricatura… y termina pegándote directo en la nostalgia.

Dirigida por Leopoldo Aguilar, esta película nos presenta a Bem, un pequeño sobreviviente del caos (sí, porque escapar de traficantes de animales ya te da cierto currículum emocional), que aterriza en la vida de Irene: una niña que básicamente tiene más excusas que ganas de salir.

Y aquí viene lo bueno: cuando juntas a alguien que huye del mundo… con alguien que nunca ha salido a él, pasan cosas. Cosas bonitas, incómodas, divertidas… y sí, profundamente humanas.

Porque seamos honestos: todos hemos sido Irene alguna vez. Con miedo, con inseguridad, con esa vocecita interna que dice “mejor no”. Y todos necesitamos, aunque sea una vez en la vida, un Bem que nos arrastre —literal o emocionalmente— a descubrir que el miedo no se quita… pero se enfrenta.

Lo interesante es que la película no intenta darte lecciones con cara de sermón dominguero. No. Aquí hay humor, hay persecuciones torpes (porque claro, los villanos nunca pueden faltar… y menos si son medio inútiles), y hay momentos que te sacan una sonrisa sin darte cuenta.

Pero también hay algo más: una especie de espejo incómodo que te pregunta, sin decirlo directamente:

¿Hace cuánto no haces algo por primera vez?

Y es que, como bien dice el propio Aguilar, esta es una historia sobre ese momento en el que decides dar un paso afuera. Ese paso que cuesta, que da miedo, pero que —spoiler de la vida— siempre vale la pena.

Además, no es cualquier estreno. En un país donde hacer cine animado es casi un acto de fe (y de resistencia), esta producción levanta la mano como un logro colectivo, un “sí se puede” con acento mexicano.

Así que este Día del Niño —y del adulto que ya se le olvidó jugar— la recomendación no es solo ir al cine. Es salir. Es atreverse. Es dejar de postergar esa llamada, ese viaje, esa decisión.

Porque, al final, la vida es eso: una fuga constante de la zona de confort.

Y quién sabe… igual y en una de esas, te encuentras con tu propio Bem.

O peor tantito: te conviertes en él.

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