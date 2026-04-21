México, India y Vietnam lideran el desarrollo manufacturero entre economías emergentes: Índice de Desarrollo Industrial FINSA

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México destaca y mantiene liderazgo manufacturero

El futuro de la manufactura global dependerá cada vez más de economías emergentes

FINSA, desarrollador y operador líder de parques industriales en México, presenta por primera vez un análisis internacional del Índice de Desarrollo Industrial (IDI), que examina el grado de desarrollo industrial de un grupo de economías emergentes y las condiciones estructurales que podrían influir en su competitividad manufacturera en los próximos años.

El estudio compara países que comparten características similares en términos de integración a cadenas de suministro, y en la manufactura orientada a la exportación, evaluando cinco dimensiones clave: entorno económico industrial —que refleja la fortaleza actual de la base manufacturera— y cuatro habilitadores del desarrollo futuro: logística, entorno social, sostenibilidad, y talento e innovación. Se analizaron 33 indicadores provenientes de fuentes internacionales confiables, lo que permite establecer comparaciones homogéneas entre economías de América Latina, Asia y África.

“En un entorno internacional cada vez más retador, las cadenas de valor globales están evolucionando a modelos más resilientes y diversificados. Esto abre oportunidades importantes para economías emergentes que puedan ofrecer estabilidad, talento y capacidades industriales competitivas”, comentó Sergio Argüelles, presidente de FINSA.

De acuerdo con el análisis, el desempeño industrial de los países ya no depende únicamente de la escala de su producción manufacturera, sino también de factores estructurales como infraestructura, logística, estabilidad institucional, sostenibilidad energética, innovación y desarrollo de talento especializado.

México: una base manufacturera sólida en el contexto internacional

En la dimensión de entorno económico industrial, México destaca por la fortaleza de su plataforma manufacturera y su profunda integración con el comercio internacional.

Con 463 mil millones de dólares en exportaciones manufactureras en 2023, México se posiciona como el principal exportador entre los 14 países analizados, seguido por Vietnam (300 mil millones), India (273 mil millones), Malasia (214 mil millones) y Turquía (208 mil millones).

De igual forma, México cuenta con una de las bases industriales más relevantes dentro del grupo comparado. En 2023, el PIB manufacturero del país alcanzó 352 mil millones de dólares, equivalente a cerca del 20% del PIB nacional, lo que refleja el peso estratégico de la industria dentro de la economía.

En términos de integración comercial, México también destaca por su amplia red de acuerdos internacionales, con 23 tratados de libre comercio, lo que lo posiciona entre las economías más abiertas del grupo analizado.

Estas características han contribuido a consolidar al país como una de las plataformas manufactureras más relevantes dentro de las cadenas productivas globales.

Logística: una oportunidad para fortalecer la competitividad industrial

En esta dimensión se analizan los habilitadores logísticos del desarrollo industrial futuro, considerando factores como calidad de infraestructura, eficiencia logística, conectividad digital y movimiento de carga.

En este ámbito, el análisis identifica oportunidades relevantes para México. Mientras algunas economías emergentes destacan por su infraestructura logística —como Sudáfrica, Malasia y Tailandia en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial—, México aún enfrenta retos importantes en materia de infraestructura y eficiencia en esta materia.

El estudio sugiere que una mayor inversión en infraestructura y conectividad podría permitir al país capitalizar su posición geoestratégica dentro del comercio internacional.

Entorno social: un factor clave para el desarrollo industrial sostenible

También se analizan los habilitadores sociales, que incluyen indicadores de desarrollo humano, estado de derecho, seguridad, legitimidad institucional y participación laboral.

En este ámbito, países como Chile y Costa Rica destacan de forma consistente por su desempeño en indicadores relacionados con desarrollo humano, transparencia y calidad institucional.

El análisis señala que México enfrenta desafíos relevantes en aspectos como percepción de corrupción, estado de derecho y presencia de crimen organizado, factores que pueden incidir en la percepción de riesgo para la inversión y en el desarrollo industrial de largo plazo.

No obstante, el país mantiene una base demográfica y laboral significativa, con 61 millones de personas en la fuerza laboral, lo que representa una ventaja importante dentro del conjunto de economías analizadas.

Sostenibilidad: una variable cada vez más relevante para la industria

El índice examina los habilitadores de sostenibilidad, considerando variables como inversión en energías renovables, consumo energético limpio, eficiencia energética y preparación frente al cambio climático, las cuales están adquiriendo una importancia creciente en las decisiones de inversión industrial a nivel global.

En este ámbito, México destaca en el indicador de regulación en eficiencia energética del índice RISE del Banco Mundial, donde comparte el primer lugar con Brasil.

Sin embargo, el estudio también identifica áreas de oportunidad en cuanto a inversión y consumo de energías renovables, así como en preparación frente a los riesgos asociados al cambio climático.

Talento e innovación: el desafío estructural de las economías emergentes

Finalmente, el índice analiza los habilitadores de talento e innovación, que incluyen gasto en investigación y desarrollo, producción manufacturera de media y alta tecnología, publicaciones científicas y capital tecnológico.

En este ámbito, México presenta fortalezas relevantes. El 42% del valor agregado manufacturero del país corresponde a manufactura de media y alta tecnología, lo que lo posiciona entre los países más avanzados del grupo analizado en este indicador.

No obstante, el análisis también identifica un desafío estructural importante: el nivel de inversión en investigación y desarrollo, que actualmente representa cerca del 0.3% del PIB, por debajo de otras economías emergentes con estrategias industriales más orientadas hacia la innovación.

Una herramienta para entender la transformación industrial global

En conjunto, el Índice de Desarrollo Industrial Internacional ofrece una visión del estado actual de la manufactura en economías emergentes y de los factores estructurales que podrían definir su competitividad futura.

“En la coyuntura actual, comprender cómo evolucionan estas variables es clave para que las economías emergentes puedan fortalecer su posición dentro de las cadenas globales de valor y aprovechar las oportunidades que están surgiendo en la transformación de la manufactura internacional”, añadió Sergio Argüelles, CEO y Presidente de FINSA.

Acerca de FINSA

FINSA es una empresa mexicana líder en desarrollo inmobiliario industrial. La respaldan 49 años de experiencia, la mayor cobertura en el país con 28 parques industriales y más de 70 ubicaciones a nivel nacional e internacional. Tiene más de 3.9 millones de metros cuadrados bajo arrendamiento y administración, y ha construido más de 14 millones de metros cuadrados. Provee soluciones inmobiliarias especializadas para cada etapa del ciclo de vida de los proyectos y los requerimientos de las distintas industrias. Es pionera en la operación de edificaciones sostenibles donde cuenta con el 17% del total nacional de edificios certificados LEED en México y es el primer desarrollador a nivel mundial en certificarse como Operador Económico Autorizado.