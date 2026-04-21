Por secuestro exprés agravado y extorsión vinculan a delito al ex síndico de San Pedro Cholula

Desde Puebla

Hoy, durante audiencia celebrada ante el Juez control en casa de Justicia sede San Andrés Cholula, fue vinculado a proceso Iván N, ex síndico de San Pedro, por su probable responsabilidad en los hechos que la ley señala como delito de secuestro exprés agravado, cometido con la finalidad de robo y extorsión, en relación a los hechos ocurridos en mercado Cosme del Razo de San Pedro Cholula.

Asimismo, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplirse durante el desarrollo del proceso penal, sin exceder el plazo máximo de dos años, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable