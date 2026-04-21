Por secuestro exprés agravado y extorsión vinculan a delito al ex síndico de San Pedro Cholula

Desde Puebla
Hoy, durante audiencia celebrada ante el Juez control en casa de Justicia sede San Andrés Cholula, fue vinculado a proceso Iván N, ex síndico de San Pedro, por su probable responsabilidad en los hechos que la ley señala como delito de secuestro exprés agravado, cometido con la finalidad de robo y extorsión, en relación a los hechos ocurridos en mercado Cosme del Razo de San Pedro Cholula.
Asimismo, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplirse durante el desarrollo del proceso penal, sin exceder el plazo máximo de dos años, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable
You may also like
-
Fortalecen operatividad en el aeropuerto de Puebla
-
Lilia Cedillo encabezó informe y relevo en la preparatoria Benito Juárez
-
Parquímetros recaudó en marzo 5 mdp en Puebla capital
-
Anuncian la emisión de dos diseños de placas conmemorativas al mundial
-
Guardia Nacional desplegará 300 elementos para vigilar la Feria de Puebla