Fortalecen operatividad en el aeropuerto de Puebla

-Impulsan nuevas rutas y difusión de servicios aeroportuarios.

-Revisan avances en infraestructura y áreas de carga aérea.

Desde Puebla

HUEJOTZINGO, Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier, avanza en la consolidación del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán como un eje estratégico de conectividad y desarrollo económico, mediante el trabajo coordinado con la iniciativa privada y organismos empresariales.

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Consultiva del aeropuerto, se evaluaron acciones orientadas a fortalecer la conectividad aérea, ampliar la promoción de servicios y acelerar el desarrollo de infraestructura. La reunión permitió dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos y reforzar la coordinación entre autoridades, sector empresarial y operadores del transporte aéreo.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la comisión revisó las acciones de difusión de los servicios del aeropuerto, así como la promoción de nuevas rutas nacionales e internacionales, con el objetivo de incrementar el flujo de pasajeros y carga. Indicó que estas estrategias consideran la participación activa de organismos empresariales para ampliar el alcance de promoción en mercados clave.

El titular de la dependencia detalló que se dio seguimiento al cumplimiento de compromisos en materia de infraestructura, entre los que destacan la ampliación de estacionamientos, el fortalecimiento de áreas de servicio y la mejora de instalaciones destinadas al transporte de carga. Precisó que estas obras buscan elevar la competitividad del aeropuerto y consolidarlo como un nodo logístico relevante en la región.

En la sesión participó el administrador del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, Nicolás Bonifacio Trujillo Ayllón; el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (CANACOPE), Francisco Landero Camacho; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid; el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez; así como representantes de la aerolínea Volaris y de la empresa de paquetería y carga Estafeta; del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).