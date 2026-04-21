Lilia Cedillo encabezó informe y relevo en la preparatoria Benito Juárez

María Inés Antonio Villanueva asumió como directora para 2026-2030

Desde Puebla

“Quiero felicitarla, maestra Hilda, por este informe que del trabajo de todos y cada uno de los miembros de esta preparatoria, es también un reflejo constante de sus docentes.

“Recordemos que, a nivel de educación media superior, los logros caen básicamente en los hombros de nuestros profesores, que saben guiar adecuadamente a estos jóvenes que cursan la preparatoria, pero que también están en una etapa formativa importantísima en su vida personal.

“Ustedes enfrentan retos que muy difícilmente y, se los digo con toda sinceridad, podríamos nosotros lograr los profesores que trabajamos en educación superior o en posgrado.

“Son retos que ponen a prueba la vocación de un maestro y también otras habilidades, tienen que ver con ese sentido humano, esas habilidades que solamente las desarrolla un profesor de preparatoria, que sabe pensar, percibir y actuar de acuerdo a las condiciones que enfrenta en cada grupo académico.

“Reconocer en nuestros estudiantes su calidad académica, porque todos los jóvenes egresados de esta preparatoria dejan una huella en nuestra institución.

“A la maestra Inés, sé que es una mujer muy perseverante, que tiene muchos ideales y mucha convicción. Y eso se va a reflejar seguramente en todas y cada una de sus acciones que al frente de esta preparatoria”, finalizó la rectora