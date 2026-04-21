Avenida Juárez y bulevar Hermanos Serdán, donde se realizan más arrancones: Félix Pallares

María Tenahua
El titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Puebla capital, Félix Pallares Miranda, informó que en la avenida Juárez y el bulevar Hermanos Serdán de la capital poblana es donde más se realizan arrancones.
Por ello, realizan operativos con el gobierno del estado.
Agregó que participan con la secretaría de Movilidad y Transporte estatal y con algunos municipios de la zona conurbada.
“Nosotros hemos implementado estos operativos principalmente en el bulevar Hermanos Serdán y la avenida Juárez, el último reporte es de más de 15 vehículos retirados de circulación por este motivo”, enfatizó.
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