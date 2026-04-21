Parquímetros recaudó en marzo 5 mdp en Puebla capital

María Tenahua

El gobierno de la ciudad, durante marzo, recaudó por concepto de parquímetros cinco millones de pesos; en su mayoría es por multas.

Esto representa un incremento del 17 por ciento en comparación con febrero.

De acuerdo con datos del ayuntamiento, se informa que este programa recaudó cinco millones de pesos entre multas y servicio, de los que tres millones 364 mil 871.10 pesos fueron de multas y dos millones 140 mil 692.50 por la aplicación.

Asimismo, en este mes se registró el mayor número de registros con 815 mil 632 usuarios; este número de usuarios representó un incremento del 11 por ciento en comparación de febrero con los 734 mil 138.

La actual administración retomó este programa en mayo del 2025, amplió los cuadrantes de uno a cinco.