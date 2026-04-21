Anuncian la emisión de dos diseños de placas conmemorativas al mundial

Erika Méndez

La titular de la secretaría de Planeación y Finanzas, Daniela Pérez Calderón, anunció la emisión de dos diseños de placas conmemorativas al mundial.

Indicó que el objetivo es impulsar el sentido de pertenencia de unidad nacional en favor del deporte, la cultura, economía y turismo.

El diseño incluye al logo oficial del Mundial en México y los logotipos institucionales federales y estatales en la parte inferior.

En la parte central está el número de placa y en la superior se encuentra el logo de la marca Puebla: El Latido de México.