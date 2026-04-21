¿Quién era Julio César Jasso, tirador de Teotihuacán que dejó dos personas muertas y 13 heridas?

EL HERALDO DE MÉXICO

El joven de 27 años, se subió a la Pirámide de la Luna, ubicada en una de las zonas arqueológicas más importantes del país y comenzó a atacar a tiros a los turistas extranjeros

Julio César Jasso, de 27 años de edad, es el responsable de uno de los eventos más controversiales en las últimas semanas; pues el pasado lunes 20 de abril comenzó un tiroteo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán en Estado de México, el hombre subió la Pirámide de la Luna y en la cima alertó a turistas y connacionales con disparos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Julio César Jasso nació en Tlapa, Guerrero, y llegó a la Ciudad de México con el objetivo de llegar a la zona

¿Quién es Julio César Jasso, tirador de Teotihuacán?

El joven de 27 años se subió a la Pirámide de la Luna, ubicada en una de las zonas arqueológicas más importantes del país, y comenzó a atacar a tiros a los turistas extranjeros que se ubicaban sobre el monumento. Entre sus pertenencias se encontraron diversos objetos que hacen referencia a actos violentos en Estados Unidos.

Julio César Jasso asesinó a una mujer canadiense, hirió a siete personas más con su arma, además de dejar al menos a otras seis lesionadas con fracturas debido al calor y caídas del terreno de la pirámide. Asimismo, la Fiscalía del Estado de México confirmó que el tirador se quitó la vida con su propia arma tras ser herido en su pierna.

¿Qué arma utilizó Julio César Jasso en la Pirámide de la Luna?

Según la Fiscalía del Estado de México, Julio César Jasso fue vinculado como un copycat, lo que sería un imitador que replica crímenes íconos; en este caso se inspiró en los dos sujetos que realizaron la masacre de Columbine, en donde asesinaron a 12 compañeros y un profesor, además de herir a 24 personas más.

Por ello, el fiscal José Luis Cervantes detalló que el arma que utilizó es un revólver antiguo, de la época de 1968, valorado en al menos 40 mil pesos; asimismo, el atacante poseía un cuchillo y seis cartuchos en el momento en el que fue rodeado por elementos de la Guardia Nacional.