Lluvias dejan intransitables caminos hacia las comunidades del Pueblo Mágico de Pahuatlán

Desde Puebla

Pahuatlán, Pue. – En Pahuatlán, Puebla, se ha hecho evidente la situación de desgobierno del municipio bajo la administración del presidente municipal Eduardo Romero Romero.

Ante las recientes lluvias en la región, las comunidades de San Pablito y Xochimilco han quedado incomunicadas, debido a deslaves que no han recibido atención oportuna, impidiendo el libre tránsito de entrada y salida.

Habitantes del municipio han manifestado su descontento con el alcalde morenista Romero Romero, señalando que “le quedó grande el puesto, pues no da una en beneficio de la población”.

Esta crítica surge ante la acumulación de desaciertos en su gestión, que se han agravado por las lluvias.

Ante la complicada situación del tránsito, la dirección de las escuelas de las comunidades mencionadas envió un mensaje a los padres de familia informando que el camino de San Pablito a Pahuatlán presenta un segmento considerado punto de riesgo.

Por tal motivo, se solicitó que los alumnos se quedaran resguardados en sus hogares, recordando el acuerdo de corresponsabilidad sobre el traslado de los estudiantes y exhortando a tomar las debidas precauciones.

Además, se ha reportado que los autovilistas que se arriesgan a transitar por la zona han tenido que ser remolcados por otros vehículos que se encuentran en el lugar y que también intentan circular por el trayecto complicado.

Ante esta crisis, los habitantes de Pahuatlán han pedido que el gobierno del estado tome cartas en el asunto y exija al presidente municipal que cumpla con sus responsabilidades y ponga en marcha las acciones necesarias, para solucionar los problemas que afectan a la población.