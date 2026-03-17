Pepe Chedraui, Choco Parra, Laura Artemisa, “Bonita Sánchez”, en la baraja

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Fuentes NACIONALES bien informadas al interior de la 4T detallaron la baraja que, según las últimas encuestas, puntea en Puebla capital: Pepe Chedraui, Choco Parra, Laura Artemisa García y “Bonita Sánchez”.

Los estudios demoscópicos son imágenes del momento, no sentencias y, por lo mismo, el contexto preelectoral de la Angelópolis puede cambiar en cualquier momento. Pero las más recientes mediciones a las que tuvieron acceso PERSONAJES NACIONALES detallan que el candidato en la capital saldrá de entre Pepe Chedraui, Choco Parra, Laura Artemisa y Gabriela Sánchez.

La diputada federal Claudia Rivera Vivanco mantiene su lucha por volver al palacio municipal, cuenta con buenos apoyos en la Ciudad de México y, efectivamente, es muy conocida en Puebla capital por su gobierno 2018-2021. Pero una cosa es ser conocida y otra es que la gente esté dispuesta a volver a votar por ella después de su desastrosa administración, los escándalos de corrupción y la ineficiencia de la mayoría de sus allegados.

El eterno delegado de Bienestar y autodesignado precandidato a todo, Rodrigo Abdala, también quiere la nominación a la alcaldía, pero ni está bien posicionado y mucho menos una buena cantidad de electores le respaldaría en las urnas. Su lucha es estéril, además de que sus principales promotores, Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett Díaz, no tienen peso político en este momento.

DANIELA MIER, EL ORGULLO DEL NEPOTISMO DE NACHITO

Pese a todas las arengas de la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum y los morenistas contra el nepotismo, el todavía coordinador de los senadores de la 4T, Ignacio Mier Velazco, sigue sin darse por enterado y ordenó a sus huestes promover a su hija Daniela como precandidata en la capital del estado: Daniela Mier, nueva titular de la Unidad de Género en Congreso local

Resulta más que paradójico que mientras el gobernador, Alejandro Armenta Mier, ha evitado enviar señales equivocadas a través de la proyección política de sus hijos, Nacho Mier sigue el camino de APROVECHARSE de sus contactos e influencias al interior de Morena y aliados, para relegar a verdaderos cuadros cuatroteístas y beneficiar a sus retoños, como hizo con Nachito Mier Bañuelos al convertirlo en diputado federal: Nacho Mier, Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Salgado Macedonio, entre los “cúpulos” amlistas beneficiados con la reelección y el nepotismo

Habrá que esperar, para ver si la reforma electoral presidencial –REALMENTE- pone fin al nepotismo abierto no solo de Nacho Mier, sino de otros cabecillas de la 4T, como Ricardo Mornreal, TODOS los Batres, la familia Taddei (Guadalupe fue impuesta como presidenta del INE), Luisa María Alcalde, etc:Mis hijos se retirarán de la vida pública… si encabezo el proyecto transformador en Puebla: Nacho Mier

RODRIGO ABDALA Y SU NUEVO ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA

Como lo detallé en su momento, a finales de octubre del año pasado, el eterno delegado federal de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, fue promocionado en una publicación “Insurgente mx”, que dedicó las primeras páginas a enaltecerlo, pese al riesgo de cometer el delito de actos anticipados de campaña: Rodrigo Abdala, en la cornisa de un inmoral delito electoral

A pesar de que todo señala que su “estrategia” no le ha funcionado, porque sigue atrás de Pepe Chedraui, Choco Parra, Laura Artemisa García y “La Bonita Sánchez” en la contienda interna por ser candidato en la ciudad de Puebla, Abdala Dartigues volvió a promoverse en la zona metropolitana.

Esta vez con un panfleto rústico y burdo, “Inform4T”, sin firma y que en cada una de sus 4 hojitas incluyó fotos del funcionario en su papel de REPARTIDOR de pensiones, viviendas, credenciales de salud, etc.

El intento de proyección político-electorera de la imagen de Rodrigo Abdala en Puebla capital no solamente es claro, sino cínico y, por lo visto, así seguirá, porque –al menos hasta ahora – la oposición permanezca dormida en sus laureles, a pesar de su presunta intentona de arrebatarle a la 4T el ayuntamiento de Puebla en las elecciones del año entrante: Video: Acusan a Rodrigo Abdala de “mapachear” elección de jueces y magistrados

¿O será que los panistas y aliados quieren, precisamente, que un tipo gris y anodino, como el delegado de Bienestar, sea candidato de la 4T en la Angelópolis, ya que lo creen el rival más débil? Es pregunta.