Video: No se tolerará corrupción ni abusos de miembros del gobierno o familiares, alertó Armenta

Desde Puebla

Durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el primer bimestre del 2025, la incidencia delictiva disminuyó en Puebla siete por ciento, lo que se traduce en 21 delitos a la baja, se apuntó hoy en la mañanera del gobernador Alejandro Armenta Mier.

También se detalló la detención de 122 objetivos prioritarios, entre ellos presuntos integrantes de los grupos delic vos denominados “La Barredora” y “La Familia Michoacana”.

La disminución de 21 indicadores de incidencia delic va como abuso sexual, feminicidios son resultado de políticas de protección a las mujeres como la implementación de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Casas Carmen Serdán.

Puebla es referente nacional al recuperar más de 2,750,000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como la inhabilitación de 294 tomas clandes nas, 167 personas detenidas y 437 vehículos asegurados por el robo de hidrocarburo.

ADVERTENCIA A COLABORADORES Y FAMILIARES

Ningún familiar puede a nombre del gobernador de Puebla cometer una irregularidad, ya que será señalado. “No me presto a cualquier tipo de extorsión, eso lo digo a familiares y ante cualquier colaborador”, advirtió Armenta Mier.

Ninguno, por amistad, por familiaridad, por compadrazgo, puede anteponer eso como si fuera un “pasaporte a la impunidad”, insistió.

“La honestidad no es una enfermedad, sino una obligación en el servicio público”, concluyó Armenta Mier.