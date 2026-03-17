Analítica avanzada e IA redefinen la lucha contra el lavado de dinero para este 2026

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De acuerdo con datos de SAS, se ha reportado un aumento de un 25% en la efectividad de los Reportes de Actividades Sospechosas, al implementar soluciones de analítica.

Según expertos, la modernización de los sistemas antilavado ya no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica.

El lavado de dinero continúa evolucionando al ritmo de la transformación digital, obligando a todas las empresas, pero en especial a las entidades financieras, a replantear sus estrategias de prevención de crímenes financieros.

Precisamente, en un contexto regional marcado por mayores flujos transaccionales, operaciones transfronterizas y un endurecimiento regulatorio, la analítica de datos y la inteligencia artificial (IA) se posicionan como aliados estratégicos para fortalecer los sistemas Anti-Money Laundering (AML), señalan especialistas.

De acuerdo con Yuri Rueda, Domain Expert de Fraude para SAS, “las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos para fragmentar operaciones, utilizar identidades múltiples y mover recursos sin superar los umbrales tradicionales de control. Este escenario ha reducido la efectividad de los modelos basados únicamente en reglas estáticas y ha incrementado la carga operativa de las áreas de cumplimiento”.

Frente a este desafío, las soluciones de analítica avanzada permiten identificar patrones de comportamiento atípicos que no necesariamente activan alertas por monto, pero que sí evidencian posibles esquemas de lavado de dinero. Tecnologías como el machine learning, la segmentación inteligente y los modelos de detección basados en inteligencia artificial están transformando la manera en que las instituciones monitorean y gestionan el riesgo.

En este sentido, añade Rueda, la implementación de modelos analíticos con reconocimiento automático de patrones y capacidades de aprendizaje continuo, ha demostrado resultados concretos en la operación de entidades financieras de la región. Por ejemplo:

Reducción del volumen de alertas en un 30%, disminuyendo la saturación operativa de los equipos de cumplimiento.

Incremento del 25% en la efectividad de los Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) y un 29% más en su presentación, fortaleciendo la calidad de este informe ante los entes reguladores.

Eliminación de más de 60 escenarios ineficientes y optimización de otros 50, permitiendo enfocar los recursos en riesgos reales.

Adicionalmente, datos de SAS muestran que la segmentación inteligente de clientes ha permitido mejorar entre tres y cinco veces las tasas de conversión de SAR, mientras que la automatización del análisis y la “hibernación” de alertas repetitivas han reducido entre 25% y 35% los falsos positivos, uno de los principales retos históricos del sector.

Si bien el sistema financiero ha sido pionero en la adopción de estos modelos, el fortalecimiento regulatorio ha extendido la responsabilidad AML a sectores como inmobiliarias, comercialización de vehículos, artículos de lujo y otras actividades vulnerables. En estos casos, menciona Rueda, la analítica permite cruzar información, detectar relaciones ocultas y prevenir que recursos de origen ilícito se integren al sistema económico formal.

El experto de SAS hace énfasis en que la modernización de los sistemas AML ya no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para proteger la reputación, garantizar el cumplimiento normativo y responder con mayor agilidad a los riesgos emergentes.

“En un entorno donde la inteligencia artificial también puede ser utilizada por redes criminales para simular comportamientos y evadir controles, las instituciones enfrentan el reto de evolucionar con plataformas flexibles, escalables y con analítica embebida desde su diseño. La capacidad de integración, la automatización de procesos y el monitoreo en tiempo casi real serán factores determinantes para la efectividad de los modelos AML en los próximos años”, concluyó Yuri Rueda, Domain Expert de Fraude para SAS.

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