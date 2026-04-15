Detuvieron al ex síndico de San Pedro Cholula

Sadit González
Reportan la detención de Iván Cuaulte Minutti, ex síndico de San Pedro Cholula, quien enfrenta acusaciones de corrupción y posibles nexos con grupos delictivos.
De acuerdo con versiones preliminares, también estaría vinculado a los hechos violentos el año pasado en el mercado Cosme del Razo, donde integrantes de la organización 28 de Octubre habrían intentado apoderarse de diversos locales, presuntamente con el respaldo del exfuncionario.
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