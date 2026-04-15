Murió hombre sepultado por barda en Amozoc

Desde Puebla
Un albañil murió aplastado por barda en Amozoc.
Durante la tarde de este miércoles, en la colonia San José Victoria, sobre la calle Prolongación de la 2 Sur.
Según los reportes, se sabe que el occiso, junto con otros hombres, trabajaba en una construcción, pero la pared cayó encima del albañil.
Ante este hecho, llamaron a las números de emergencia.
Por lo anterior, bomberos hicieron el rescate del masculino.
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