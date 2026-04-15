Reportan tres heridos por asalto en la 3 poniente en Puebla capital

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Desde Puebla

Movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la 3 Poniente y 25 Sur en la colonia San Matías, luego de un presunto robo a cuentahabiente que provocó balacera en Puebla capital.

El saldo de este violento asalto fue de al menos tres personas lesionadas, entre ellas un militar retirado y de manera preliminar se indica que el dinero correspondía a la nómina de una constructora.

Los heridos ya fueron trasladados a un hospital.