Convocan al desfile del 4 de mayo en Atlixco

Desde Puebla
La presidenta Atlixco, Ariadna Ayala, convocó a instituciones educativas a participar en el Desfile Cívico-Militar del 4 de mayo, en el marco del CLXIV aniversario de esta gesta histórica.
La convocatoria de Ariadna Ayala busca reforzar la identidad nacional y promover valores como la soberanía, libertad y conciencia social entre estudiantes de todos los niveles.
El desfile se realizará el lunes 4 de mayo de 2026 y recorrerá calles principales de Atlixco, incluyendo el Zócalo y el Palacio Municipal.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de abril. Más información: https://drive.google.com/file/d/1-uwwn1BCKRDgvXNrBHjwLwEl3K27c7pp/view?usp=drivesdk
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