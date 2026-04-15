Rectora Lilia Cedillo encabeza presentación de “Metodología de la Investigación” en la sede regional BUAP de Acajete

Los doctores Inés Tlalolini, Luz María Salvatore, Elda Rodríguez y Ramón Almazo presentaron el libro Metodología de la Investigación en la sede de Acajete que pertenece al Complejo Regional Centro de la BUAP.

Desde Puebla

Allí, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó el impulso que esta obra da a los jóvenes para dedicarse a la investigación, sin importar la edad, porque ofrece herramientas que cuentan con un rigor académico.

El libro, pensado para estudiantes de nivel medio superior y superior, consta de siete capítulos en los que se impulsa la curiosidad para que el alumno tenga experiencias analíticas y construya el conocimiento con una metodología sencilla pero eficaz.

La rectora Lilia Cedillo subrayó:

“A mí me da particularmente mucho gusto y satisfacción participar en actividades académica, como es la presentación de este libro.

“Tuve la oportunidad de ojearlo y me di cuenta que está hecho con mucho rigor académico, que tiene todos los elementos que se requieren para que un joven se vaya involucrando en la investigación científica.

Es algo que a nuestro país le hace mucha falta y que lo tenemos que fomentar en todos los niveles.

“Y precisamente en el nivel que ustedes lo enfocan y lo abordan, es donde tenemos mayor eco y mayores posibilidades de hacer que nuestros jóvenes se enamoren de la ciencia.

“Este libro los motivará para que esa pregunta se convierta en una hipótesis, un objetivo general y después en un resultado.

“La información presente les facilita esas tareas, porque la investigación no sólo se da en los laboratorios, también surge en un escritorio o pupitre y puede realizarse desde el punto de vista teórico”.