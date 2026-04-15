Negocios siguen obstaculizando banquetas con su mobiliario, aunque violan la ley

María Huerta

Si bien la reforma al Coremun desde 2022 sanciona la obstrucción de la vía pública, negocios del Centro Histórico de Puebla continúan ocupando banquetas con mobiliario, según ellos, exclusivo para sus clientes.

Incluso, ponen en riesgo el tránsito peatonal, ya que el mobiliario obstruye la banqueta, hace que los que caminan tengan que bajarse a la calle.

La normativa establece multas de 12 a 20 UMAs y prioriza la movilidad de peatones y personas con discapacidad.