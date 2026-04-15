Baja robo en autopistas, informa Guardia Nacional

– Reducen robo de vehículos en autopistas_

– _Existe una baja histórica de 2 dígitos como reveló el general de la Guardia Nacional, Isidro Revilla del Mando Especial Cero Robos en Autopista_

– _En rueda de prensa encabezada por el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez y el titular de la SSC, Félix Pallares, resaltaron también las estrategias para evitar el robo a cuentahabiente_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 15 de abril de 2026.- El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantiene acciones coordinadas con autoridades estatales y federales, a través de la Guardia Nacional (GN), para el combate, la prevención y la disminución del robo de vehículos en la autopista México–Puebla–Veracruz.

Así lo reveló el general Isidro Revilla Castañeda, encargado del Mando Especial Cero Robos, durante la rueda de prensa encabezada por el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda; y el jefe de Departamento de Alertamiento e Información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desarrollo Urbano, Erik Reyes Juárez.

Revilla Castañeda resaltó que, al menos en los últimos 10 años, no se había registrado algo similar, ya que se ha logrado de manera histórica, una disminución de dos dígitos en la incidencia de robo de vehículos, principalmente de autotransporte de carga y motocicletas utilizadas para cometer actos ilícitos.

Además de la recuperación de vehículos con reporte de robo, uno de los principales trabajos de las autoridades policiales es la detención de personas, el aseguramiento de armas y dinero en efectivo.

*Invita SSC recurrir al servicio gratuito de Acompañamiento Bancario*

El Gobierno de la Ciudad encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la SSC, mantiene acciones estratégicas para evitar el robo a cuentahabiente, a través de dispositivos preventivos, uso de herramientas tecnológicas, Inteligencia y el servicio gratuito de Acompañamiento Bancario.

El titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, informó que estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad e integridad física de las personas durante la realización de trámites bancarios, mediante el acompañamiento preventivo de elementos de la Policía de la Ciudad, con el fin de reducir riesgos de robo, asalto, o alguna situación que ponga en peligro a usuarias y usuarios al trasladar, retirar o depositar recursos financieros.

Con esto, además, la SSC busca generar confianza y tranquilidad en las y los poblanos durante la realización del trámite. Del mismo modo, actuar de manera inmediata ante una emergencia.

Se dieron a conocer tres mecanismos para que la ciudadanía pueda solicitar el Acompañamiento, ya sea a través de la aplicación Seguridad Inmediata, vía telefónica en la línea directa al número 222 303 85 20 o la ventanilla digital donde se descarga la ficha de solicitud. El proceso es anónimo, por lo que no se requiere proporcionar datos personales ni detalles de la transacción.

De igual forma, en lo que va de la presente administración, la SSC ha brindado mil 311 apoyos a cuentahabientes y se ha notado un incremento gradual en el número de solicitudes. Como referencia, en diciembre del 2024 solo 63 personas recurrieron a este servicio, mientras que en el mismo mes del 2025 la cifra aumentó a 134 usuarias y usuarios.

*Informe de resultados a través de estrategias de seguridad*

El titular de la SSC también dio a conocer los resultados de la implementación de diversas estrategias que tienen como objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital, además de reconstruir el tejido social.

Detalló que, del 07 al 13 de abril, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) brindó 4 mil 495 auxilios, lo que representa 642 atenciones diarias, con un tiempo promedio de respuesta de 6’42 minutos.

De igual forma, se implementaron ocho operativos Centinela en 56 puntos de inspección, donde 888 vehículos -entre motocicletas y automóviles- fueron inspeccionados, dando como resultado 165 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular; asimismo, se efectuaron siete infracciones.

Además, se llevaron a cabo 110 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre estado y municipio, donde 2 mil 234 personas se inspeccionaron en 517 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

En este mismo periodo se desplegaron siete operativos Angelópolis, donde cuatro personas originarias de Colombia, fueron rescatadas. Además, se consultaron a 27 personas, se inspeccionaron 13 vehículos y 6 motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 58 infracciones por diversos hechos de tránsito.

En cuanto a operativos Alcoholímetro, se implementaron tres, inspeccionando a 81 personas y vehículos, y de 38 pruebas realizadas, 31 salieron positivas y se aplicaron las medidas pertinentes, con 26 remisiones al Juez Cívico.

También se realizaron tres operativos contra “arrancones” sobre Bulevar Hermanos Serdán y de Avenida 15 de Mayo a calle Francisco Villa; donde 11 personas fueron inspeccionadas, 45 vehículos consultados en su estatus y 10 unidades fueron enviadas al depósito vehicular, además de que se aplicaron dos infracciones.

De igual manera, y con la finalidad de generar entornos seguros para la ciudadanía, se implementaron operativos interinstitucionales, por lo que derivado de estrategias encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito se aseguraron 264 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, 20 vehículos fueron identificados, de los cuales 14 fueron recuperados y seis involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 114 personas, 38 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, 75 al fuero común y uno más al MP Federal.

Finalmente, el área de Protección Civil reportó 112 apoyos prehospitalarios por diversos accidentes, 18 incendios en sus diversas modalidades, 14 atenciones especiales y siete rescates diversos.