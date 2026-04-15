Video: Alertan a consumidores para no cargar en gasolinería Gulf de 11 Norte

María Huerta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de advertencia y la lona “No cargues aquí” en la gasolinera Gulf de la 11 Norte y avenida Héroes de Nacozari.

Tras detectar altos costos en el combustible, que ocasionan daños al bolsillo del consumidor.

El costo de la gasolina premium en esta sucursal llega hasta los 28 pesos el litro y la magna a 24.