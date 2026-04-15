Convenio impulsa derechos humanos y desarrollo económico en Puebla

-Fortalecen coordinación institucional con enfoque social y de derechos.

-Impulsan bienestar, inclusión y justicia en políticas económicas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de fortalecer la promoción, defensa y ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito económico y laboral, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier formalizó la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.

El acuerdo reconoce el papel de la Comisión como organismo autónomo clave en la atención de quejas, emisión de recomendaciones y capacitación, así como su impacto directo en la protección de la dignidad humana y en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este convenio consolida una agenda institucional orientada a vincular el crecimiento económico con el respeto a los derechos humanos, bajo un enfoque de bioética social. La coordinación con la Comisión permitirá fortalecer acciones que garanticen condiciones laborales dignas, impulsen la inclusión y generen oportunidades reales para la población, en congruencia con la visión humanista del país y del estado.

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, este acuerdo representa un avance significativo en la consolidación de una visión compartida en la que el desarrollo económico y el trabajo digno se sustentan en el respeto pleno a los derechos humanos. Expuso que esta colaboración refuerza la capacidad institucional para incidir en políticas públicas con enfoque de justicia social.

El convenio establece bases de colaboración que permitirán articular esfuerzos, capacidades y experiencia institucional, con el propósito de fortalecer acciones que impacten en la vida de las personas, especialmente en el acceso a oportunidades, la inclusión y la equidad. Esta alianza abre nuevas rutas para promover entornos laborales más justos y con pleno respeto a la dignidad humana.

En el acto participaron la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; la encargada de despacho de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión, Monserrat Mejía Barrón; el director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, Ricardo Giorge Garay; así como la directora de Agenda y Relaciones Públicas, Lena González Hernández, quienes acompañaron la formalización de este acuerdo interinstitucional orientado al bienestar de las y los poblanos.