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Restauranteros se han apropiado de los parklets, admitió Franco Rodríguez 

By Roberto Desachy / 15 abril, 2026
  • Estos elementos serán regularizados

María Tenahua

El secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, señaló que se van a regularizar los parklets, debido a que algunos restaurantes los han privatizado.

Indicó que este tipo de estructuras en el Centro Histórico se han convertido en terreazas exclusivas de los restaurantes, que ya exigen consumo.

A pesar de que este modelo se implementó como un espacio de lectura.

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