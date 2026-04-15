Restauranteros se han apropiado de los parklets, admitió Franco Rodríguez 

Estos elementos serán regularizados

María Tenahua

El secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, señaló que se van a regularizar los parklets, debido a que algunos restaurantes los han privatizado.

Indicó que este tipo de estructuras en el Centro Histórico se han convertido en terreazas exclusivas de los restaurantes, que ya exigen consumo.

A pesar de que este modelo se implementó como un espacio de lectura.