Restauranteros se han apropiado de los parklets, admitió Franco Rodríguez 

- Estos elementos serán regularizados
María Tenahua
El secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, señaló que se van a regularizar los parklets, debido a que algunos restaurantes los han privatizado.
Indicó que este tipo de estructuras en el Centro Histórico se han convertido en terreazas exclusivas de los restaurantes, que ya exigen consumo.
A pesar de que este modelo se implementó como un espacio de lectura.
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