Más de 2 mil elementos participarán en operativo de seguridad durante la feria 

Erika Méndez
Un total de 2 mil 350 elementos de los tres órdenes de gobierno participarán en seguridad en la feria de Puebla 2026.
La movilización arrancará desde el primer día de la feria, es decir, el 23 de abril hasta el 10 de mayo que concluya.
El objetivo será garantizar que cada espacio, evento artístico y actividad cultural se desarrolle en un ambiente de seguridad, orden y sana convivencia.
You may also like
-
Denuncia Roxana Luna aumento del despojo de propiedades en Puebla
-
Cabildo de Puebla capital aprueba pedir préstamo de 440 mdp
-
En Atlixco, recuperan camioneta quemada y con reporte de robo
-
BUAP analizará el proyecto del Cablebús
-
PROFECO advierte estabilización de precios y colocación de lonas preventivas en negocios