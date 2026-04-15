Más de 2 mil elementos participarán en operativo de seguridad durante la feria 

Erika Méndez

Un total de 2 mil 350 elementos de los tres órdenes de gobierno participarán en seguridad en la feria de Puebla 2026.

La movilización arrancará desde el primer día de la feria, es decir, el 23 de abril hasta el 10 de mayo que concluya.

El objetivo será garantizar que cada espacio, evento artístico y actividad cultural se desarrolle en un ambiente de seguridad, orden y sana convivencia.