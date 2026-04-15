Denuncia Roxana Luna aumento del despojo de propiedades en Puebla

784 investigaciones en 2025

Jorge Barrientos

La política Roxana Luna Porquillo denunció que en el estado de Puebla se ha registrado un incremento en los casos de despojo de propiedades, delito que en algunos casos estaría vinculado con el uso indebido de información oficial y presuntas irregularidades desde autoridades municipales.

De acuerdo con la activista, numerosas familias han sido despojadas de sus bienes patrimoniales mediante mecanismos que incluyen el uso de datos personales, registros catastrales y estrategias jurídicas que aprovechan vacíos legales para apropiarse de predios.

Luna Porquillo explicó que ha documentado y acompañado al menos tres casos recientes en los que, aseguró, existe participación de autoridades municipales.

Uno de ellos ocurrió en el municipio de Coronango, donde una familia poseía un predio cercano a la presidencia municipal. Según relató, hace aproximadamente dos años el ayuntamiento colocó lonas en terrenos baldíos con el objetivo de identificar predios aparentemente abandonados y convocar a los propietarios a acreditar su posesión. En caso de que los dueños no se presentaran, se iniciaban trámites legales para su posible adjudicación.

Otro caso se registró en Tlaltenango. En este municipio, la activista señaló que existe una mayor “alevosía y ventaja”, ya que serían las propias autoridades municipales quienes tendrían acceso a información que permite identificar predios vulnerables al despojo.

Ante este panorama, Luna Porquillo calificó estas prácticas como una “nueva forma de adquirir propiedades de manera ilegal”, al advertir que el delito podría estarse cometiendo con apoyo de información oficial.

Cifras del delito

Datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla señalan que de enero a julio de 2025 se iniciaron 784 carpetas de investigación por el delito de despojo.

Además, para 2026 el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en denuncias por este delito, lo que refleja el crecimiento del problema en la entidad.

La política señaló que el aumento de estos casos no es casual, ya que Puebla y su zona conurbada mantienen un acelerado crecimiento urbano, lo que ha incrementado la disputa por la tierra y el valor de los predios.