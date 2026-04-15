Cabildo de Puebla capital aprueba pedir préstamo de 440 mdp

Oposición politiza la línea de crédito: José Chedraui

María Tenahua

Con 19 votos a favor y cinco en contra, el cabildo aprobó la solicitud de la línea de crédito por 440 millones de pesos para adelantar este año las obras del 2027.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, señaló que la oposición está politizando el tema, cuando el gobierno de Adán Domínguez Sánchez los dejó endeudados con más de 500 millones de pesos.

“Es una pena que politicen el tema de la línea de crédito y que lo tomen como bandera política, ustedes de oposición, cuando el expresidente interino, Adancito, nos dejó una deuda, que, sin esa deuda, nos hubiéramos evitado este crédito”, enfatizó.

Agregó que el anterior gobierno no cumplió y no terminó con las obras prometidas.

Durante la discusión, los regidores panistas Guadalupe Arrubarrena García y Carlos Montiel Solana refirieron que no está claro cuáles serán las obras que se realizarían.