EE.UU. CON RESILIENCIA ECONÓMICA EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE

Ciudad de México, 15 de abril de 2026.- En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y señales mixtas en la economía, la evolución macroeconómica de Estados Unidos se perfila como un factor clave para los mercados, destacó Katia Goya, directora de Análisis de Economía Internacional de Grupo Financiero Banorte durante Norte Económico.

La especialista explicó que el panorama monetario en Estados Unidos estará determinado por la incertidumbre y las presiones políticas sobre la Reserva Federal: “Hoy estamos pronosticando que la Fed va a recortar las tasas, no en el corto plazo, tenemos ahorita un escenario de mucha incertidumbre, pero vemos que para la reunión de septiembre y la de diciembre estarían recortando 25 puntos base en cada una de ellas, con un acumulado en el año de menos 50 puntos base.”

Este posible ajuste se da en un contexto donde la economía estadounidense ha mostrado resiliencia, pese a choques externos como el conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de los energéticos. De acuerdo con Goya, el crecimiento económico se mantiene sólido, impulsado por factores como la inversión (particularmente en inteligencia artificial) y el consumo, respaldado por condiciones financieras y fiscales que han favorecido a los hogares.

En este sentido, Alejandro Padilla, economista en jefe y Director General adjunto de Análisis en Grupo Financiero Banorte, destacó que, pese a los vientos en contra, la economía estadounidense mantiene resiliencia en el consumo y la inversión, mientras el mercado laboral continúa mostrando solidez con tasas de desempleo cercanas a 4.3%.

Las tensiones internacionales, junto con el proceso electoral en Estados Unidos, están influyendo en las expectativas de los mercados y en la percepción económica de los consumidores. Esto impacta variables como las tasas de interés, la inflación y los flujos de capital hacia economías emergentes, en un entorno donde la volatilidad podría mantenerse elevada.

En este contexto, los especialistas coincidieron en que la economía estadounidense atraviesa una fase de equilibrio: crecimiento moderado con riesgos al alza en inflación y una política monetaria condicionada tanto por datos económicos como por factores políticos.

Para profundizar más en estos temas, Grupo Financiero Banorte presentará su Perspectiva Trimestral el 17 de abril. Un análisis de la coyuntura global, incluyendo las implicaciones del conflicto en Medio Oriente, el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos y los efectos sobre México y los mercados financieros. Consúltalo aquí.