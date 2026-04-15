Bitácora de Futuro: Esa es tú retribución

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

En el circo de la vida y de tu karma no hay leyes, ni bien, ni mal, sólo deporte a tu manera sádica para beneplácito de los acaudalados, donde si haces un espectáculo te alabarán, significativamente pueden ser años de sufrimiento y si llegas a viejo, serás siempre el mismo, y si logras tener canas, estarás sostenido por la lealtad, verdad y eso quizá te absolverá por la gracia de tu hermosa edad.

Y si crees que sabes del dolor, no puedes acceder muy rápido, véncelo en su circo y avergüénzalo ante todos. Aunque, no estés aquí para causar problemas, estás aquí para seguir en la vida haciendo estelas. No apuestes contra todos, es contra aquel que sólo es un atleta más de la vida y de su propio destino y psicorumbo, su orgullo contra tú honorabilidad, creo parece justo. Con el acuerdo que toda acusación se olvidará y se acaba el perdón, sólo quedará el recuerdo sin mencionar, que ya pasó.

Imaginémonos este circo, en parte es un deporte sangriento. Sólo así quizás terminará esto, y cuando se encuentren sus tumbas ponles una flor a cada una, eso será parte de tu equilibrio, siendo ello la clave soportada en un pie y en la mente, en consecuencia, no intentes llegar adelante, la carrera lo llevará a ti, es importante quedarse atrás, porque el primero en llegar será el último en morir. Vítores y no vítores. El pasado ya no importa, descalifícalo, continúa con tu vida en paz, y ya se sabe que algún día morirá el ser humano.

Entonces, antes de morir viene a humillarse, presuntamente así es como castiga Dios, pero también perdona. Aunque lo reconozcas, deja ir, hay posibilidad estén vivos (as) gracias a Dios están bien han sobrevivido al olvido letal, ahora es imposible ya no puedes apoyar, vete, no vuelvas, aunque las o los condenaste con una vida con dolor, ahora tú aguantarás ese inmenso dolor.

En consecuencia, el punto de equilibrio no es como montarse en una bicicleta como dice Albert Einstein, el equilibrio está en la mente, sus recovecos, y paredes y, en la voluntad del ser, para saber hacer las cosas con cierta equidad para todos, eso es. Por primera vez, en la historia, el primero en llegar, el último en morir, lo contrario de que el ultimo será el primero. Debiste o debió matarlo, ahora ya es demasiado tarde. O fue obra del destino para hacerte sufrir por tu maledicencia conjuntamente con tus adláteres.

Y aunque dormiste con el enemigo (a) que gran error, creíste que venciste a tu amigo (a) sos el culpable los transformaste en tus enemigos. Fuiste cobarde, solapado, timorato, ahora sos un anciano con experiencia tembeleque, que después de muerto ni una flor florecerá en tu tumba, mucho menos alguien la deposite. Antes que mueras estás perdonado, disculpado, primero perdónate a ti mismo. Los que a yerro matan a yerro mueren, o en su defecto vives para que sufras por toda tus maldades, ese es el peor castigo que le toca a los protervos (as) lo cual por voluntad propia del destino se cumple. Es mucho regalo que mueras, mejor sigue en esta vida para que pagues todos tus oficios pecaminosos de una y otra manera. Dios es el único que te podría perdonar, después nadie más. Hipócrita (s) No morirás, será hasta que Dios quiera, primero tienes que continuar cargando tu cruz hasta tu propia sepultura.

Por tanto, el resentimiento se transformó en fascinación, regocijo, comprensión y, en reconocer que la ambición es la más estricta atención al simbolismo y las fórmulas cuasi mágicas para lograr un muro o ángulo de un peldaño en una escalera de caracol con rumbo hacia lo procaz en algunos casos, en otros es para que lo bueno se supere. Al final tendrás suerte, porque es animal el ser y por antonomasia será extinguido, aunque seguirás viviendo en la antesala del juicio final ese es tu cosmos. Que suerte tuviste verdad.

Micro Autobiografía Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, Columnista Internacional, y Nicaragüense.