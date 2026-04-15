“Juana: cuando el silencio también es violencia”

El Confesionario

Por Ray Zubiri

Tuvimos miedo y no hablamos precisamente por eso…

Tienen que ver la película “Juana”, ópera prima como director de Daniel Giménez Cacho, con quien tuve el gusto de platicar, al igual que con Daniel Giménez Cacho (director), Emma Bertrán (guionista) y Diana Sedano (actriz). Llegará a las salas de cine el próximo 16 de abril, con estreno exclusivo en cines a nivel nacional.

Con un tono íntimo y perturbador, “Juana” es un thriller que explora la memoria, la culpa y la búsqueda de justicia en el México contemporáneo.

“México transita una realidad hiperviolenta que recae terriblemente en los periodistas y las mujeres. Para mí es vital revelar la humanidad y el corazón que hay detrás de dichas vivencias. En Juana encontramos el proceso interno de una víctima que lucha por dejar de serlo en un sistema que parece jugar completamente en su contra”, expresa el director.

Tras retomar una vieja investigación sobre feminicidios, una periodista en decadencia se enfrenta, de una vez por todas, a las heridas de su pasado.

Juana, de 45 años, lidia con su monótona existencia entre las visitas al asilo donde vive su madre, su trabajo en el periódico Siglo XXI y la medicación diaria para controlar sus ataques de pánico.

Durante más de una década ha perfeccionado el arte de enterrar sus traumas… hasta que un nombre la obliga a mirar atrás: Pedro Núñez, un político corrupto cuya hija está a punto de casarse. Reaparece en su vida cuando Juana recibe el encargo de escribir sobre dicho evento. Núñez es el principal sospechoso de los asesinatos de Armando, antiguo novio de Juana, y de Joaquín, su colega, ocurridos mientras los tres investigaban una red de pornografía infantil que lo implicaba.

Ahora, Juana está dispuesta a enfrentarlo y obtener justicia de una vez por todas, pero, para lograrlo, primero deberá confrontar sus propias heridas y aceptar el futuro que le espera.

Con una mirada sobria y profundamente humana, Daniel Giménez Cacho construye un retrato femenino complejo que transita entre el thriller político y el drama psicológico, a partir del guion de Emma Bertrán, quien ha colaborado con productoras internacionales de gran prestigio.

La película aborda temas urgentes como la violencia contra las mujeres, la impunidad y el desgaste emocional del periodismo en México.

“El guion surge de un encargo de Daniel. Trabajamos juntos en la serie Un extraño enemigo. Él me platicó que deseaba rodar su primera película y contaba con un guion que no le acababa de funcionar. Hablamos y hablamos y hablamos. Le mencioné: ‘Tú, ¿qué quieres?, ¿de qué quieres hablar?’. Él me señaló: ‘Me gustaría que la protagonista fuera una mujer, que fuera periodista y hablar sobre el patriarcado’. Le expresé: ‘Bien, me voy a mi casa y pienso’. Y empecé a investigar un poco qué significa ser periodista en este país. Daniel me puso en contacto con varias mujeres periodistas que me ofrecieron sus historias, sus realidades y sus anécdotas. A partir de ahí fui tejiendo a Juana. Ella es muchas mujeres que conozco, incluida yo”.

“Las periodistas que entrevistamos hablaban mucho de su vida privada, porque la pregunta era: ¿qué te hace seguir en esta profesión por la que te estás jugando la vida? Platicamos con periodistas que estaban exiliadas y escondidas. Lo que fue difícil fue enfrentarme al relato de esas mujeres, como mujer y como persona sobre la faz de la Tierra, pero la escritura de Juana no la recuerdo complicada; la verdad, la recuerdo muy fluida”, comentó Emma.

Su experiencia como actor le facilitó dirigir al elenco, que incluye a Diana Sedano como Juana y Margarita Sanz como su madre, Amelia. Otros actores que convocó para la película son Nailea Norvind, Arturo Ríos, Ángeles Cruz, Francisco Denis y Antonio Fortier. El mismo Giménez Cacho tiene un cameo, aunque explicó que fue porque no encontraban a un actor para interpretar a una psiquiatra.

Le pregunté a Daniel: ¿qué se siente dirigirse a sí mismo?

“Horrible, horrible, no se lo recomiendo a nadie; genera mucha ansiedad, es muy feo. La verdad es que yo lo hice porque no encontrábamos actor y era un papel pequeñito. Me pidieron: ‘Ándale, hazlo tú’, y dije: ‘Bueno, va’. Ya nos ahorramos el sueldo de este actor. Emma, que siempre estuvo en el rodaje, me dirigió, lo vio y dijo: ‘Bien, lo hiciste bien, ya relájate’. Pero eso a mí no me gusta, dirigir y actuar. Emma me superayudó ese día.

La realidad, Ray, es que no puedes estar en dos lugares a la vez; eso no se puede. Ningún ser humano. Solo Dios es el único que puede estar en varios lugares a la vez. Tú no puedes estar actuando y dirigiendo simultáneamente. Es difícil. Solo la India María, que ya tenía a ese personaje construido… pero bueno, esta película es un viaje, es un tema de afrontar distintas violencias: la violencia que sufre como periodista, pero también en casa. Es un asunto de violencia doméstica donde han callado la madre y ella; han guardado silencio por demasiados años. Llega el momento en que hay que enfrentar esto, hablarlo, sacarlo y empezar a sanarlo. Entonces, esto tiene esos dos niveles; por lo tanto, es un viaje de transformación que nuestro personaje transita. Es una heroína que avanza y se transforma profundamente. No estamos describiendo todo el contexto de violencia en México, sino un viaje interno”, dijo Giménez Cacho.

Es una historia íntima, política y espiritual.

¡La situación mundial es tremenda! Juana aporta una perspectiva: ¿qué es lo que están viviendo estas mujeres? La pretensión desde el inicio es generar un debate, una reflexión, un lazo de empatía; que se entienda que son personas con ímpetu por señalar lo que no está bien: informar.

“Creo que existe un respeto general hacia el periodismo; nos nutrimos de él. Por los periodistas leemos los diarios, nos informamos, debatimos. Yo, en las mañanas, hago el ejercicio de leer la prensa de derecha, de centro y de izquierda. No me quedo con una sola voz; no me interesa. Para eso ya tengo la mía y me aburre. Desde mi perspectiva, no tengo la sensación de que el periodista sea denostado. Al contrario, lo que he visto es una mirada de que es un ser heroico”.

En realidad, para los políticos los periodistas son el primer poder, no el cuarto, porque son quienes más daño les pueden hacer. Creo que no los menosprecian; al contrario, son una amenaza, apuntó Diana Sedano.

La película es protagonizada por Diana Sedano, Margarita Sanz, Arturo Ríos y Antonio Fortier, así como la participación especial de Nailea Norvind y Ángeles Cruz.

En esta charla multitask, Diana decía: “Creo que fueron varios factores. Primero, trabajar con Daniel me entusiasmaba profundamente, porque es un actor extraordinario. También había visto su trabajo como director de teatro, y eso, desde el principio, era emocionante. Segundo, cuando él me fue abriendo el universo del periodismo y de las y los periodistas con quienes tenía cercanía, fue un reto muy grande.

Pensaba: ‘No vaya yo a solemnizar demasiado’, porque es muy alto echarte un clavado hacia estas mujeres que arriesgan su vida para perseguir la verdad. No había tenido la profundidad emocional para valorar el inmenso trabajo que hacen por la sociedad. Me conmueve mucho su labor. Y tercero, otra de las cosas que me apasionaron es que no solo se queda en la capa social y política, sino que indaga en la herida personal, en el lugar oscuro de donde este personaje viene. Se dibuja esa trayectoria tan íntima para ver qué es lo que hace. Me parecía un clavado de una complejidad muy grande”, mencionó Diana Sedano.

La película tuvo su estreno nacional en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, durante su edición número 22 en octubre de 2025. Posteriormente, fue proyectada en el Festival de Cine de Tallin, Estonia, dentro de la competencia de óperas primas y, en marzo de 2026, formó parte de la selección oficial del Festival de Málaga.

“Es un momento tremendo el que estamos viviendo como sociedad; es muy retador, muy desafiante. Es una invitación para revisar nuestras heridas, nuestros silencios. Juana es un viaje que, sin duda, es muy doloroso en un sentido, pero al mismo tiempo resulta esperanzador, porque ella despierta y hace un pacto con la vida, por más riesgoso que sea el camino. Es una invitación a despertar individualmente, y eso hará que despierte el colectivo”.

Yo anduve escribiendo un guion sobre una mujer periodista que decide destapar un caso de feminicidio vigente durante 20 años, vinculado a un político. Los motivos por los que decide taparlo se descubrirán en la película. Tienen que verla.

Daniel reconoció que Juana es también una reflexión sobre un país herido y una profesión amenazada:

“Todos quisimos contar una historia necesaria en un México derrotado desde hace mucho tiempo. Es una carta para abrir conversaciones sobre el papel del periodismo, la violencia de género y las heridas que compartimos como sociedad”.

Un deleite platicar con; Daniel Giménez Cacho, Emma Bertrán y Diana Sedano. Qué sea la primera de muchas películas y ustedes respetable publico, vayan a verla al cine.

La columna de esta semana ha terminado. Pueden ir en paz.

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