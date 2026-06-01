¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Entre selfies y aspiraciones

Jorge Barrientos

La celebración del segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Puebla, fue presentada como un acto de respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, entre discursos, aplausos y consignas, el evento también sirvió para exhibir a quienes ya tienen la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, la concentración reunió a una considerebla suma de militantes y simpatizantes de la coalición que llevó a la presidenta al poder, asimismo, hubo secretarios estatales y federales, legisladores, dirigentes partidistas y operadores políticos que aprovecharon la ocasión para dejarse ver ante la militancia. Porque si algo quedó claro es que, en política, ningún evento multitudinario es casual y mucho menos cuando se acerca la renovación de alcaldías, diputaciones y otros cargos de elección popular.

Entre los asistentes destacaron diputados locales como José Luis Figueroa, Gabriela Chumacero, Kathya Sánchez Rodríguez, Jaime Natale y Araceli Celestino Rosas. Esta última continúa ganando presencia en la región de Tehuacán, donde diversos grupos la consideran una de las cartas más fuertes para buscar la presidencia municipal en el próximo proceso electoral.

También estuvo presente Rodrigo Abdala Dartigues, delegado federal de los Programas para el Bienestar, uno de los personajes que mantiene vigencia dentro de las estructuras del movimiento.

Pero más allá de los discursos, hubo detalles que no pasaron desapercibidos. La secretaria de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, fue una de las figuras más solicitadas para las selfies y las fotografías. A donde caminaba era abordada por simpatizantes, servidores públicos y militantes que buscaban capturar el momento, una señal del posicionamiento político que ha logrado construir.

En el otro extremo estuvo la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Pese a los intentos por acercarse a los asistentes, el interés de la concurrencia fue limitado. Las imágenes buscadas no llegaron con la misma facilidad y el contraste fue evidente para quienes observaban la dinámica política del evento.

La presencia de Olga Romero Garci-Crespo por Morena, Jaime Natale por el Partido Verde Ecologista de México y la representación estatal del Partido del Trabajo confirmó que la alianza gobernante busca mantener la unidad, aunque cada uno de sus integrantes también parece estar haciendo sus propios cálculos políticos.

Y es que la pregunta inevitable surge al observar el desfile de aspirantes, simpatizantes y figuras públicas: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? La vieja frase popular parece encajar perfectamente en el ánimo de muchos de los asistentes, que aprovecharon la celebración de un triunfo pasado para comenzar a construir sus aspiraciones futuras.

Porque mientras oficialmente se festejaban dos años de una victoria electoral histórica, entre saludos, abrazos y fotografías también se perfilaban los nombres de quienes sueñan con aparecer en las boletas del mañana. En Puebla, la cuenta regresiva hacia 2027 parece haber comenzado mucho antes de lo previsto.

Y aquí surge nuevamente la gran pregunta:

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

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